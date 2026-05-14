इंसानियत शर्मसार! ग्वालियर में बीच सड़क पर बुजुर्ग के साथ कार सवार की गुंडागर्दी, ठेला हटाने के विवाद में किया लहूलुहान

Gwalior Crime News: ग्वालियर में बीच सड़क पर खड़े हाथ ठेले को हटाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद के बाद कार चालक युवक ने बुजुर्ग ई-रिक्शा चालक के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई है. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कार चालक युवक बुजुर्ग ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसकी शिकायत बुजुर्ग ने पुलिस से की. वहीं, पुलिस ने बुजुर्ग ई-रिक्शा चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

दरअसल, मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के पाताली हनुमान मंदिर इलाके का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति अपना हाथ ठेला बीच सड़क पर छोड़कर कहीं चला गया था. इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक अज्ञात कार सवार युवक रास्ता साफ कराने के लिए कई बार हॉर्न बजाने लगा, लेकिन काफी देर तक वहां कोई नहीं आया. हॉर्न की आवाज सुनकर पास में मौजूद बुजुर्ग ई-रिक्शा चालक उदय भान सिंह उसकी मदद के लिए आगे आए. बताया जा रहा है कि कार चालक ने उन्हें ही ठेला मालिक समझ लिया और दोनों में विवाद हो गया.

मामले की जांच हो रही

ई-रिक्शा चालक बुजुर्ग ने जब इस बात का विरोध किया तो कार चालक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान उदय भान सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है. घटना होते देख मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा चालक का समर्थन किया और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. वहीं, पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस बुजुर्ग की शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई है.

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लोगों में काफी नाराजगी

पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर कार सवार युवक की पहचान कर उसकी तलाश कर रही है. मामले को लेकर ASP जयराज कुबेर ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद इलाके में लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है.

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