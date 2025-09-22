सर्दियों में रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें! ग्वालियर से गुजरने वाली कई ट्रेनों के बदले रूट, देखें पूरी लिस्ट

New Delhi To Gwalior Train: मध्य प्रदेश ग्वालियर से होकर जाने वाली लगभग 29 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 45 दिनों तक नई दिल्ली से झांसी के बीच तक जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. इसके अलावा, ताज एक्सप्रेस ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है. इसी के चलते कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है.

बता दें कि ग्वालियर से होकर गुजरने वाली लगभग 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं नई दिल्ली से झांसी जाने वाली लगभग 29 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है. इनमें से लगभग 14 ट्रेनें ग्वालियर होकर गुजरती है. इनमें से बरौनी मेल, ताज एक्सप्रेस, समेत कई ट्रेने हैं. इन ट्रेनों के रद्द या डायवर्ट होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि यह ताज एक्स्प्रेस सर्दियों में नई दिल्ली से ग्वालियर तक कुल ढे़ड महीने चलेी.

ये ट्रेनें ग्वालियर से होकर चलेंगी

1. 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन 26 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-बीना की जगह ग्वालियर-गुना-बीना होकर जाएगी

2. 1216 आगरा-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ग्वालियर-बीना की जगह ग्वालियर-गुना-बीना तक चलेगी.

3. 22706 जम्मूतवी-तिरुपति ट्रेन 28 नवंबर 2 जनवरी तक डायवर्ट किया गया है.

4. 12752 जम्मूतवी-नांदेड़ 30 नवंबर 4 जनवरी तक ग्वालियर रूट पर चलेगी.

5. 22408 निजामुद्दीन-अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन 25 नवंबर से 6 जनवरी ग्वालियर-गुना-बीना रूट पर चलेगी.

6. 11078 जम्मूतवी-पुणे एक्सप्रेस 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-बीना की जगह ग्वालियर-गुना-बीना होकर गुजरेगी.

7. 09466 दरभंगा अहमदाबाद 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक कानपुर झांसी बीना गुना की जगह कानपुर इटावा, ग्वालियर गुना होकर चलेगी.

8. 09465 अहमदाबाद-दरभंगा 28 नवंबर से 2 जनवरी तक कानपुर झांसी बीना गुना की जगह कानपुर इटावा, ग्वालियर गुना होकर चलेगी.

9. 11123 ग्वालियर-बरौनी 25 नवंबर से 8 जनवरी 2026 तक ग्वालियर झाँसी कानपुर की जगह ग्वालियर इटावा कानपुर होकर चलेगी.

10. 11124 बरौनी-ग्वालियर 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर इटावा कानपुर होकर चलेगी.

11. 04137 ग्वालियर-बरौनी 26 नवंबर 7 जनवरी तक ग्वालियर झाँसी गोविंदपुरी होकर चलेगी.

12. 04138 बरौनी-ग्वालियर 24 नवंबर से 5 जनवरी तक ग्वालियर झाँसी गोविंदपुरी होकर चलेगी.

13. 06529 बेंगलुरु गोण्डा टर्मिनल 24 नवंबर से 5 जनवरी तक ग्वालियर झांसी बीना की जगह ग्वालियर बीना सतना इटारसी होकर चलेगी

Add Zee News as a Preferred Source

इन ट्रेनों को किया गया रद्द

1. 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 26 नवंबर से 9 जनवरी तक रद्द रहेगी

2. 11902 आगरा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 25नवंबर से 8 जनवरी तक रद्द

3. 11903 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इटावा 25नवंबर से 8 जनवरी तक रद्द

4. 11904 इटावा- वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 26 नवंबर से 9 जनवरी रद्द

5. 06597 यशवंतपुर - योग नगरी ऋषिकेश 27 नवंबर से 1जनवरी रद्द

6. 06598 योगनगरी ऋषिकेश से यशवंतपुर 29 नवंबर से 1 जनवरी तक रद्द

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "ग्वालियर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!