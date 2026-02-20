Advertisement
शराब पार्टी के लिए नहीं मिले पैसे तो चलाईं गोलियां, कार में की तोड़फोड़, पुलिस ने उसी इलाके में निकाला जुलूस

Gwalior Crime News:  ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर करीब आधा दर्जन बदमाशों में जमकर तांडव मचाया. बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की और गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैला दी. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पुलिस ने नाबालिग सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार कर उसी इलाके में जुलूस निकाला.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:00 PM IST
Gwalior Crime News: ग्वालियर में शराब पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर आधा दर्जन बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की और गोलियां चला कर इलाके में दहशत फैला दी. घटना माधौगंज थाना क्षेत्र के हेम सिंह परेट की है. 24 घंटे के अंदर पुलिस ने नाबालिग सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और फिर जुलूस निकालकर घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जबकि आरोपियों के दो साथी अभी भी फरार है. वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दअरसल माधौगंज थाना क्षेत्र के हेम सिंह की परेट में रहने वाले कुनाल उर्फ बेटू चौरसिया ने पुलिस को बताया कि बुधवार की देर रात 12 बजे देव परमार, मोंटी चौहान, सुमित चौहान और योगेश कंसाना उसके घर आए हुए थे. उन्होंने उसे आवाज लगाकर बाहर बुलाया वह घर पर नहीं था, लेकिन उसका भाई गौतम बाहर आया तो उन लोगों ने उससे शराब पीने के लिए दो हजार रुपए मांगे. जब उसके भाई ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो आरोपी गुंडागर्दी पर उतारु हो आए. सुमित चौहान ने धमकाने के लिए कमर से कट्टा निकाला और गोलियां चला दीं. उसके बाद भी बदमाश काबू नहीं आए उनका साथी अक्षय नगेले और उसका नाबालिग साथी कार से आए. इन लोगों ने पड़ोसी की कार में तोड़फोड़ की और धमकी देकर फरार हो गए.

पुलिस ने निकाला जुलूस

फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ शुरू की और 24 घंटे के अंदर कल गुरुवार की रात नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि देव परमार और मोंटी चौहान फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में शामिल कार और कट्टा बरामद कर लिया है. इसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों का कल रात जुलूस निकाला और घटनास्थल पर लेकर पहुंची जहां तीनों आरोपी सिर झुका कर चलते हुए नजर आए. फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़, फायरिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

