ग्वालियर में 1.74 करोड़ की सड़क पर बवाल, घटिया काम का आरोप, ठेकेदार के कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा

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Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ₹1.74 करोड़ की लागत से बन रही सड़क की क्वालिटी को लेकर भारी हंगामा हुआ. सड़क की क्वालिटी को लेकर मिली शिकायतों के बाद, जब जन-प्रतिनिधि और स्थानीय लोग सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे, तो उनकी ठेकेदार के कर्मचारियों से बहस हो गई. आरोप है कि ठेकेदार फर्म के कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगो ने दौड़ाकर मारपीट की. हंगामे की खबर मिलने पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण शुरू किया.शुरुआती जांच में कई स्थानों पर सड़क की मोटाई निर्धारित मानकों से कम मिलने की बात सामने आई है.
शुरुआती जांच में कई जगहों पर सड़क की मोटाई तय मानकों से कम थी. जिसके बाद निर्माण कार्य रुकवा दिया गया और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए. नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट में क्वालिटी में कमी की पुष्टि होती है, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
ग्वालियर में 1.74 करोड़ की सड़क पर बवाल
दरअसल, यह घटना ग्वालियर के सिंहपुर रोड की है, जहां लगभग ₹1.74 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है. निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायतों के बाद घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम के कार्यपालन यंत्री और उपयंत्री सहित पूरा इंजीनियरिंग अमला मौके पर पहुंचा. स्थिति को संभालते हुए अधिकारियों ने तुरंत सड़क की कोर कटिंग (मशीन से कटाई) कर उसकी मोटाई की लाइव जांच कराई. शुरुआती जांच में ही ठेकेदार की चोरी पकड़ी गई और सड़क की मोटाई निर्धारित मापदंडों से कम मिली.
जांच में मिली गुणवत्ता पर गड़बड़ी
शुरुआती जांच में सामने आया कि कई जगहों पर सड़क की मोटाई तय मानकों से कम थी. इसलिए निर्माण कार्य रोक दिया गया और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता में कमी की पुष्टि होती है, तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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