Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्वालियर में 1.74 करोड़ की सड़क पर बवाल, घटिया काम का आरोप, ठेकेदार के कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा

Gwalior News: ग्वालियर के सिंहपुर रोड पर ₹1.74 करोड़ की लागत से बन रही सड़क के घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों, जन-प्रतिनिधियों और ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. गुस्साए लोगों ने ठेकेदार के कर्मचारियों की दौड़ाकर पिटाई कर दी.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 28, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:47 AM IST
ग्वालियर में 1.74 करोड़ की सड़क पर बवाल, घटिया काम का आरोप, ठेकेदार के कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पेंशनर्स को OTP, UPI PIN और CVV साझा करना पड़ सकता है भारी! CSC कर्मचारी बनकर आ रहे
bhopal news48 min ago
2
MP Breaking News LIVE1 hr ago
3
mp news2 hrs ago
4
Sidhi news2 hrs ago
5
pulse polio campaign3 hrs ago