ग्वालियर में 1.74 करोड़ की सड़क पर बवाल, घटिया काम का आरोप, ठेकेदार के कर्मचारियों को दौड़ाकर पीटा

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ₹1.74 करोड़ की लागत से बन रही सड़क की क्वालिटी को लेकर भारी हंगामा हुआ. सड़क की क्वालिटी को लेकर मिली शिकायतों के बाद, जब जन-प्रतिनिधि और स्थानीय लोग सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे, तो उनकी ठेकेदार के कर्मचारियों से बहस हो गई. आरोप है कि ठेकेदार फर्म के कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगो ने दौड़ाकर मारपीट की. हंगामे की खबर मिलने पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण शुरू किया.शुरुआती जांच में कई स्थानों पर सड़क की मोटाई निर्धारित मानकों से कम मिलने की बात सामने आई है.