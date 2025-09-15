बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी बन सकेगा पासपोर्ट, ग्वालियर में नवविवाहितों के लिए क्या हैं नए नियम?

Newly Married Couples Passport Rule: ग्वालियर जिले में नवविवाहित जोड़ों के लिए पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब ऐसे कपल्स के लिए यह राहत की खबर है जो शादी के तुरंत बाद पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है. नए नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने में शादी का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा, जिससे युवाओं और नवदंपत्तियों को आसानी होगी.

दरअसल, पासपोर्ट विभाग की ओर से अप्रैल 2025 में जो नियम लागू किए गए थे, उसमें कपल को पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एनेक्सचर-जे देना जरूरी कर दिया गया था. लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है. यानी नया पासपोर्ट बनवाते समय आपको शादी का प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता नहीं होगी, हालांकि दस्तावेज सही-सही लगाना जरूरी रहेगा.

पार्टनर का ऐसे जुड़वाएं नाम

नए नियमों के मुताबिक, अगर पति-पत्नी पासपोर्ट में पार्टनर का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की जगह एनेक्सचर-जे जमा करना होगा. यह एक संयुक्त स्व-घोषणा पत्र होता है, जिसमें पति-पत्नी खुद अपने नाम, पता और वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करते हैं. इसे विवाह प्रमाण पत्र का विकल्प माना जाएगा और इसे देने के बाद पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.

आवेदन से पहले करें ये काम

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन फॉर्म में पति-पत्नी का नाम और पता उसी तरह लिखा होना चाहिए, जैसा कि मार्कशीट या अन्य प्रमाण पत्र में दर्ज है. अगर नाम या पता दस्तावेजों से मेल नहीं खाता तो आवेदन कैंसिल हो सकता है. इसलिए कपल्स को सलाह दी गई है कि वे आवेदन भरने से पहले अपने कागजों को अच्छे से जांच लें और जरूरी शपथ पत्र भी तैयार करके रखें.

