SAF जवान ने मंगेतर के साथ किया दुष्कर्म, रोका-सगाई के बाद बनाए शारीरिक संबंध, अब शादी से मुकरा

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में SAF के एक कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर अपनी मंगेतर के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पीड़िता ने SAF की दूसरी बटालियन में तैनात इस कांस्टेबल पर ये आरोप लगाए हैं. युवती का कहना है कि उनके रोका और सगाई के बाद आरोपी ने शादी का वादा करके कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. अब वह उससे शादी करने से साफ इनकार कर रहा है. पीड़िता ने इस मामले में स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

दरअसल, 27 वर्षीय पीड़िता भिंड जिले की रहने वाली है. उसने पुलिस को बताया कि वह ग्वालियर की खेड़ापति कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है और MLB कॉलेज से M.A. के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है. 15 फरवरी 2026 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उसकी रोका रस्म पूरी की गई. इसके बाद 20 मार्च, 2026 को उसके घर पर अंकित ओझा के साथ उसकी सगाई हुई. अंकित ग्वालियर में SAF की दूसरी बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और सुभाष चंद्र बोस तिलक नगर स्थित सरकारी क्वार्टर में रहता है.

रोका-सगाई के बाद बनाए शारीरिक संबंध

पीड़िता के अनुसार रोका के कुछ दिनों बाद उसने और अंकित ने फोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया. वे साथ में बाहर भी घूमने गए. दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी 5 मई, 2026 को तय की गई थी. पीड़िता का आरोप है कि 3 मार्च, 2026 को वह और अंकित सुभाष चंद्र बोस तिलक नगर में स्थित एक सरकारी आवास पर मिले. वहीं पर अंकित ने पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद अंकित ने 9 मार्च और 18 मार्च, 2026 को भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. अंकित ने उससे कहा था, अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं. इसी भरोसे पर उसने अपनी सहमति दे दी.

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शादी करने से इनकार

इस बीच, घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं. जब सपना के पिता ने अंकित से लगन की रस्म भेजने के लिए तारीख पूछी, तो उसने मना कर दिया. सपना और उसका परिवार एक साथ बैठे और बातचीत के जरिए अंकित को मनाने की कोशिश की. लेकिन उसने शादी को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

पीड़िता का आरोप है कि अंकित ने उससे कहा, "मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूंगा. तुम जो कर सकती हो, कर लो." सपना का कहना है कि अंकित ने उससे शादी का झांसा देकर ही शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रहा है. इस घटना के बाद पीड़िता पुलिस थाने गई और शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल अंकित के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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