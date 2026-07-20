Add Zee Business As A Preferred Source
App

40 हजार करोड़ की सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद पर सुनवाई टली, कोर्ट ने 28 जुलाई को तलब किए रिकॉर्ड

Jyotiraditya Scindia Family News: ग्वालियर जिला कोर्ट में सिंधिया राजपरिवार के करीब 40 हजार करोड़ रुपये के पैतृक संपत्ति विवाद पर सुनवाई हुई, लेकिन जरूरी रिकॉर्ड पेश नहीं होने से फैसला टल गया. कोर्ट ने दस्तावेज तलब कर अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 20, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:21 PM IST
40 हजार करोड़ की सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद पर सुनवाई टली, कोर्ट ने 28 जुलाई को तलब किए रिकॉर्ड

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजा रघुवंशी हत्याकांड: 21 जुलाई को सोनम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Raja Raghuvanshi Murder Case1 hr ago
2
Latest Ujjain News3 hrs ago
3
balaghat news1:37 PM IST
4
MP government news1:05 PM IST
5
Sidhi news12:41 PM IST