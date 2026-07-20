40 हजार करोड़ की सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद पर सुनवाई टली, कोर्ट ने 28 जुलाई को तलब किए रिकॉर्ड

दोनों पक्षों के समझौते पर सुनवाई

जिला न्यायालय में दोनों पक्षों के समझौते पर सुनवाई हुई. माना जा रहा था कि सभी पक्ष अदालत में अपनी सहमति दर्ज कराकर दशकों पुराने विवाद का पटाक्षेप कर देंगे. लेकिन बीती सुनवाई की तरह ही आज भी संपत्ति विवाद से जुड़ा रिकॉर्ड दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं हो सका. ऐसे में कोर्ट ने रिकॉर्ड रूम से संपत्ति विवाद के दस्तावेज 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके पहले की सुनवाई के दौरान चर्चा सामने आई थी कि एक पक्ष ने समझौते के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिसके चलते बीती सुनवाई की तरह ही दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा था.