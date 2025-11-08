Advertisement
डबरा में शर्मनाक लापरवाही: कूड़े के ढेर में मिला कई यूनिट खून, कुत्ते नोचते दिखे पैकेट

Gwalior News: ग्वालियर के डबरा में एक कचरे के ढेर में कई यूनिट ब्लड मिला है. इस घटना से रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:00 PM IST
Gwalior Dabra News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित डबरा में एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कूड़े के ढेर में कई यूनिट खून मिला है. इस घटना ने रेडक्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक की व्यवस्था और उसके अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कूड़े के ढेर में खून के पैकेट पड़े देखकर राहगीर और स्थानीय लोग हैरान रह गए.

कचरे के ढेर में मिली कई यूनिट ब्लड
दरअसल, डबरा में कूड़े के ढेर में कई यूनिट ब्लड मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. कूड़े के ढेर में खून का मिलना ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है. इस घटना ने डबरा में रक्तदान करने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, साथ ही मानवता की एक शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई है. खून की एक-एक बूंद किसी की जान बचा सकती थी. कूड़े के ढेर में मिले खून के कई पैकेटों को गली के कुत्तों द्वारा नोचने की भी तस्वीरें सामने आई हैं.

ब्लड पैकेट देख राहगीर हुए नाराज
कूड़े में पड़े ब्लड पैकेट देखकर राहगीर काफी नाराज हुए और कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि रेडक्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक में व्यवस्था थी और अगर ब्लड एक्सपायर हो रहा था तो जिम्मेदार लोगों को उसे जिला अस्पताल भिजवाना चाहिए था, जिससे किसी गरीब मरीज की मदद हो जाती और उसकी जान बच जाती. स्थानीय लोगों का कहना है कि आज की घटना से रेडक्रॉस के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं का अपमान किया है और साथ ही रेडक्रॉस के पदाधिकारियों पर से विश्वास भी उठ गया है. एसडीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सभी ब्लड पैकेट को जब्त कर जांच के लिए भेजा जाएगा, वहीं एसडीएम ने कहा कि इस लापरवाही की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)

