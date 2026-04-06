शौर्य दीदी योजना क्या है? जिसके तहत शादीशुदा महिला को बॉयफ्रेंड के साथ रहने की मिली इजाजत

Shaurya Didi Yojana In MP: भोपाल से जुड़े एक पेचीदा कानूनी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए एक शादीशुदा महिला के अपनी मर्जी से जीवन जीने के अधिकार को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने सुनवाई करते महिला को अपनी पसंद के व्यक्ति यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की अनुमति दे दी है. हालांकि, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे छह महीने की अवधि के लिए 'शौर्य दीदी' योजना के तहत रखा जाएगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह शौर्य दीदी योजना और पूरा मामला क्या है...

शादीशुदा महिला को बॉयफ्रेंड के साथ रहने की मिली इजाजत

दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 19 साल की एक शादीशुदा महिला को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार दिया है. महिला ने कोर्ट में बताया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. कोर्ट ने माना कि महिला बालिग है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है. बता दें कि यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक व्यक्ति ने Habeas Corpus याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसकी 19 साल की पत्नी को उसके प्रेमी ने बंधक बना रखा है. हालांकि जब यह मामला अदालत पहुंचा तो पूरे केस ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया.

महिला ने पति के साथ रहने से किया इनकार

महिला ने जजों के सामने साफ-साफ कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती. उसने बताया कि उसका पति उससे दोगुनी उम्र का है (लगभग 40 साल का) और उसका बर्ताव उसके प्रति ठीक नहीं है. इसके अलावा उसने अपने माता-पिता के पास लौटने से भी मना कर दिया और कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. हालांकि कोर्ट ने उसे तुरंत अपने साथी के साथ रहने की इजाजत नहीं दी. इसके बजाय उसे पहले छह महीने के लिए ‘शौर्य दीदी’ योजना के तहत रखा जाएगा, जहां उसकी काउंसलिंग और निगरानी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ग्वालियर में प्यार और शादी के नाम पर 'गंदा खेल', प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती का शोषण, अब मिली धमकी

जानिए क्या है शौर्य दीदी योजना?

शौर्य दीदी योजना एक विशेष पहल है, जिसके तहत किसी महिला को एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में सौंपा जाता है. इसका उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, जो कठिन परिस्थितियों जैसे घरेलू विवाद, शोषण या सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही हैं.