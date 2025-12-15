Advertisement
वरमाला हुई...फोटो सेशन चला, फिर टूटी शादी, बिना दुल्हन खाली हाथ लौटा दूल्हा, हैरान कर देने वाला मामला

Gwalior Wedding News: ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक बारात को बिना दुल्हन लिए खाली हाथ लौटना पड़ा. मिली जानकारी के मुताबिक, शादी लगभग डे़ढ साल पहले तय हुई थी. अब शादी थी, शादी के दौरान धूमधाम से बारात पहुंची. उसके बाद वरमाला हुआ, फोटो सेशन भी चला. उसके बाद जब सात फेरे लेने की बारी आई, तो दुल्हन मंडप पर नहीं आई है. इसके बाद दूल्हे के बिना दुल्हन अपने घर लौटना पड़ा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:40 PM IST
Gwalior News: ग्वालियर में एक बारात को उस वक्त खाली हाथ लौटना पड़ा, जब दुल्हन और उसके पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया. दुल्हन के पिता ने दूल्हे के पैरों से दिव्यांग बताकर बारात को लौटा दिया. दूल्हे के पिता का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हा पक्ष के बारातियों को बंधक बना लिया और 10 लाख रुपए की मांग की, फिर दुल्हे पक्ष के लोगों ने 9 लाख रुपए दिए फिर भी बारात को बिना दुल्हन के वापस जाना पड़ा. जिसकी शिकायत दूल्हे के पिता ने थाने में की है. वहीं पुलिस इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है.

दअरसल, ग्वालियर जनकगंज थाना पुलिस के पंहुचे दुल्हे प्रशांत कुशवाह और उसके पिता लोटन कुशवाह निवासी नादरिया की माता गुढ़ा ने शिकायत कर पुलिस को बताया कि बेलदार का पुरा में रहने वाले धर्मजीत कोठारी कुशवाह की बेटी रितु से 11 दिसंबर को शादी होने वाली थी. जिसपर दुल्हन के यहां दूल्हा प्रशांत बारातियों के साथ बारात लेकर बेलदार का पूरा पहुंचा था और वहां स्टेज पर वरमाला भी हुई. फोटो सेशन भी हुआ दुल्हन के साथ साथ में खाना भी खाया लेकिन वरमाला के बाद जब वह मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे, तब दूल्हा मंडप में पहुंच गया. लेकिन दुल्हन मंडप में नहीं आई.

दुल्हन पक्ष का शादी से इनकार
दुल्हा के परिजन ने जब दुल्हन न आने पर उसके परिजन से बात की, तो उन्होंने दुल्हन को मंडप में लाने से इनकार कर दिया और कहा कि दूल्हा पैरों से दिव्यांग है. जब दूल्हे के पिता ने कहा उनका बेटा दिव्यांग नहीं है. तब भी नहीं माने और 10 लाख रुपए की मांग की इस पर दुल्हे के पिता ने बताया कि वह सामर्थ के अनुसार गहने-कपड़े चढ़ावा में उन्हें सौंप चुके हैं. लेकिन वह अड़ गया और जनमासे के दोनों ओर से दुल्हा पक्ष के घेर लिया. दूल्हा पक्ष ने शिकायत में बताया कि डेढ़ साल पहले शादी तय हुई थी. तब से अब तक उन्होंने उसको दूल्हा दिव्यांग नहीं दिखा, लेकिन जब बारात घर आ गई तब उन्होंने उसे दिव्यांग बात कर शादी करने से इनकार कर दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
दूल्हा पक्ष का आरोप हैं कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी में गए फोटो ग्राफर को बंधक बना लिया और फोटो व वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया. इसके साथ ही 10 लाख रुपए की मांग की फिर दूल्हा पक्ष ने 9 लाख रुपए एकत्र करके दे दिए और रुपए के लेनदेन का पंचनामा भी बना. लेकिन इसके बाद भी वह शादी से मुकर गए और बारात को खाली हाथ दूल्हे के साथ वापस घर लौटना पड़ा. जब दूल्हे के पिता को अपने साथ हुए इस अपमान महसूस होने के बाद शिकायत लेकर थाने पहुंचे और दुल्हन और उसके पिता के खिलाफ शिकायत की हैं. वहीं पुलिस ने दूल्हे के पिता की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी हैं.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

