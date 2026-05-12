ग्वालियर में बड़ा हादसा, लोडिंग वाहन ने दो भाईयों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल

Gwalior Accident News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां सिगौरा हाइवे पर एक नीले रंग के लोडिंग वाहन ने दो भाइयों को टक्कर मार दी है. जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे हालत गंभीर बनी हुई है.
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Gwalior News: ग्वालियर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सिगौरा हाइवे पर एक नीले रंग के लोडिंग वाहन ने पैदल जा रहे दो भाइयों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. एक घायल को गंभीर हालत में सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया. अस्पताल में मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को निगरानी में लेकर गाड़ी नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है.
दरअसल, ग्वालियर के बहोड़ापुर स्थित किशनबाग निवासी अनवर खान अपने भाई के साथ ग्राम सिगौरा में अपने खेत से पैदल-पैदल घर लौट रहे थे. जैसे ही दोनों भाई सिगौरा हाइवे पर दरगाह के पास पहुंचे. तभी पीछे से तेज गति से आई एक लोडिंग गाड़ी ने अनवर और उसके भाई सरबर खान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में अनवर को सिर व सीने पर गंभीर चोट लगी थीं. अनबर को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था. जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
आरोपी की होगी गिरफ्तार
वहीं लोडिंग चालक टक्कर मारने के बाद गाड़ी को तेजी से भगा ले गया. पुलिस का कहना है कि हादसे की सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. गाड़ी का नंबर पुलिस के पास है, जिसके आधार पर वाहन मालिक और चालक का पता लगाया जा रहा है. जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
कड़ी कार्रवाई होगी
सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में एक व्यक्ति, जो थाना बड़ापुर की तरफ से आ रहे थे, उन्हें एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि थाना पुरानी छावनी में मर्ग कायम कर लिया गया है. वहीं दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर भी स्पष्ट हो गया है. पुलिस जल्द ही वाहन को जब्त कर फरार चालक को पकड़ने की कार्रवाई करेगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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