ग्वालियर में बीच सड़क गैंगवार, जमीन विवाद में दो गुटों ने बरसाईं दो दर्जन गोलियां, VIDEO आया सामने

सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. सड़क पर पड़े कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान की जा सके. दोनों गुटों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से तनाव था. इसी रंजिश के चलते गुरुवार रात दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ आमने-सामने आए. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. अब देखना होगा कि इस फायरिंग कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है.