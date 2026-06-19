ग्वालियर में बीच सड़क गैंगवार, जमीन विवाद में दो गुटों ने बरसाईं दो दर्जन गोलियां, VIDEO आया सामने

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Sirol Firing Case: ग्वालियर के पॉश इलाके सिरोल में देर रात जमीन के कारोबार को लेकर दो गुटों के बीच वर्चस्व की जंग खूनी वारदात में बदल गई. सिरोल चौराहे पर बीच सड़क पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, जिसका वीडियो भी सामने आया है. पुरानी रंजिश के चलते गौरव दीक्षित और राजा यादव के गुट आमने-सामने आ गए. गनीमत रही कि गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
दरअसल, सिरोल थाना क्षेत्र में यह वारदात गुरुवार देर रात करीब 11 बजे सिरोल चौराहे पर कलारी के पास हुई. यह फायरिंग थाटीपुर निवासी गौरव दीक्षित और हुरावली निवासी राजा यादव के गुट के बीच हुई. दोनों ही प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं. जमीन को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी. आशंका है कि गुरुवार रात दोनों गुट उसी जमीन विवाद को लेकर हथियारों से लैस होकर आमने-सामने आए थे.
बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के 7-8 लोग गाड़ियों से कलारी के पास पहुंचे थे. उनके बीच पहले बहस हुई और फिर एक-दूसरे पर गोलियां चलने लगीं. उस समय कलारी और सिरोल रोड पर लोगों की काफी आवाजाही थी. फायरिंग करने वाले बंदूक और पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ते हुए गोलियां चला रहे थे. अंधाधुंध गोलीबारी से लोग दहशत में आ गए. जिसे जहां जगह मिली, वह जान बचाने के लिए वहीं छिप गया. दुकानें तुरंत बंद हो गईं और मौके पर भगदड़ मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के घरों की लाइटें भी बंद हो गईं. गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे
वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. सड़क पर पड़े कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान की जा सके. दोनों गुटों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से तनाव था. इसी रंजिश के चलते गुरुवार रात दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ आमने-सामने आए. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. अब देखना होगा कि इस फायरिंग कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है.
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