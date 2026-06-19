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ग्वालियर में बीच सड़क गैंगवार, जमीन विवाद में दो गुटों ने बरसाईं दो दर्जन गोलियां, VIDEO आया सामने

Gwalior Gangwar News: ग्वालियर के सिरोल चौराहे पर जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच देर रात जमकर फायरिंग हुई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं. घटना का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 19, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:22 PM IST
ग्वालियर में बीच सड़क गैंगवार, जमीन विवाद में दो गुटों ने बरसाईं दो दर्जन गोलियां, VIDEO आया सामने
Image Credit: Gwalior Gangwar News

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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