'पापा! मुझे यहां से ले जाओ...', ट्विशा शर्मा जैसा ग्वालियर में कांड, मौत से 20 मिनट पहले रोई थी ‘इंस्टाग्राम क्वीन’

Gwalior Crime News: ग्वालियर की सोशल मीडिया की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. दरअसल, इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज बटोरने वाली और ‘इंस्टाग्राम क्वीन’ के नाम से पहचान बना चुकी 21 साल की पलक रजक की मौत हो गई. लेकिन उसकी मौत कई ऐसे सवाल खड़े कर गई है, जिनका जवाब अब पुलिस तलाश रही है.

दरअसल, मामला ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा की रहने वाली पलक रजक से जुड़ा है. पलक रजक एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर थी. इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स लाखों लोगों तक पहुंचती थीं, लेकिन कैमरे की मुस्कान के पीछे उसकी जिंदगी में दर्द, तनाव और घुटन का अंधेरा पनप रहा था. पलक की संदिग्ध मौत के बाद जब पुलिस और परिजनों ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, तो कई ऐसे संकेत सामने आए जिन्होंने जांच को नई दिशा दे दी.

रील से क्या पता चला?

मिली जानकारी के मुताबिक, मौत से ठीक दो दिन पहले, 10 मई को पोस्ट की गई एक रील अब चर्चा का विषय बनी हुई है. इस रील में पलक ने Panic Attack, Anxiety, Sleepless Nights, Continuous Crying और Depression जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था. जांच एजेंसियां अब इन पोस्ट को उसकी मानसिक स्थिति और निजी जिंदगी से जोड़कर देख रही हैं. पुलिस ने सोशल मीडिया गतिविधियों को जांच का अहम हिस्सा बना लिया है.

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रील से बड़ा खुलासा

इतना ही नहीं, शादी की पहली सालगिरह पर 24 अप्रैल की रात पलक ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी. बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, 'मैं यहां भी गई, मैं वहां भी गई…' और उसके साथ लिखा था 'सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैं सबमें VIP एंट्री लेकर घुस गई.' अब इस पोस्ट को भी उसके दर्द और मानसिक संघर्ष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

कब हुई थी शादी ?

वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही पलक की जिंदगी नरक बन चुकी थी. अप्रैल 2025 में उसकी शादी एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक से हुई थी. परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष कार और सोने की चैन की मांग कर रहा था. सास, देवर और पति द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए गए हैं.

परिजनों के आरोप

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौत से महज 20 मिनट पहले पलक ने अपने पिता को फोन किया था. परिजनों के मुताबिक, पलक ने रोते हुए कहा 'पापा, यहां कोई मुझसे बात नहीं करता, तीन दिन से खाना नहीं खाया, कार और चैन की मांग करते हैं. मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे.' फिर कुछ ही देर बाद पति अमित का फोन आया कि पलक ने फांसी लगा ली है.

हत्या या आत्महत्या?

जब तक परिवार मौके पर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पलक की मौत हो चुकी थी. अब परिवार इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरार जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है.

पुलिस जांच में जुटी

इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला फांसी का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया एक्टिविटी की गहन जांच की जा रही है. सवाल अब भी वही है? क्या इंस्टाग्राम की चमकती दुनिया के पीछे पलक दर्द में टूट रही थी या फिर उसकी मौत के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है. जो अभी सामने आना बाकी है. फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की जांच जारी है.

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