Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

फर्जी TTE की 'वसूली एक्सप्रेस'! ट्रेन में आर्मी जवान ने यात्रियों को लूटा, सीट के नाम पर टिकट भी दिया

MP News: पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में एक जवान को फर्जीवाड़ा करते रंगे हाथों पकड़ा गया है. जवान फर्जी टीटीई बन जनरल कोच में सवार लोगों से पैसे ऐंठ रहा था.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 23, 2025, 03:43 PM IST
gwalior news
gwalior news

soldier fake TTE extorting money on Jhelum Express: ग्वालियर से ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसपर आपको भी यकीन नहीं होगा. जिन आर्मी वालों को दुनिया इतना सम्मान और इज्जत देती है उसी आर्मी वाले ने ऐसा कांड किया कि लोग हैरान रह गए है. दरअसल पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में एक फर्जी टीटीई को पकड़ा गया है जो ट्रेन में भीड़ का फायदा उठा कर अपनी जेब फर रहा था. फर्जी टीटीई के वेश में आर्मी वाला था. 

आर्मी वाले की ऐसी हरकत
दअरसल, ग्वालियर में त्यौहार पर ट्रेनों में भीड़ का फायदा उठाकर एक फौजी फर्जी टीटीई बन गया और पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में त्योहार के कारण जनरल कोच में अधिक भीड़ होने पर कई यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे. इसी स्थिति का फायदा उठाकर आर्मी जवान झांसी से ग्वालियर के बीच खुद को TTE टिकट चैकिंग अधिकारी बताकर सीट देने के नाम पर यात्रियों से पैसे लेने लगा.

ऐसे हुआ खुलासा
फर्जी TTE बन कुछ लोगों को मुर्ख बनाने के बाद कोच में यात्रा कर रहे शख्स को फौजी पर संदेह हुआ. सजग यात्री ने धीरे से उसका वीडियो बनाकर रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शिकायत कर दी. मामला सामने आते ही रेलवे के सीनियर डीसीएम अमन वर्मा के निर्देश पर रेलवे प्रशासन सक्रिय हुआ और ग्वालियर स्टेशन पर टिकट चैकिंग स्टाफ और जीपीएफ की संयुक्त टीम ने जवान को पकड़ लिया. जवान की पहचान कमल कुमार पांडे, कुशीनगर यूपी के रूप में हुई है. 

खुद भी बिना टिकट कर रहा था सफर
पूछताछ पर पता चला कि जवान खुद भी बगैर टिकट झांसी से ग्वालियर सफर कर रहा था. उसके पास से 1620 रुपए नगद बरामद हुए है. उसने स्वीकार किया कि पहले भी वो ऐसी फर्जी हरकतों को अंजाम दे चुका है. वर्तमान में वो झांसी तालबेहट में सेना में पदस्थ है. फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस ने रेलवे एक्ट के तहत आरोपी फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. रिपोर्ट : करतार सिंह राजपूत,ग्वालियर

