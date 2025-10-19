Advertisement
TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला, फिर की बड़ी कार्रवाई

Gwalior News: ग्वालियर SSP तिघरा पुलिस स्टेशन के TI की कार सड़क के बीच में खड़ी होने की वजह से लगे ट्रैफिक जाम में फंस गए. इसके बाद SSP ने TI को तुरंत लाइन अटैच कर दिया. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 19, 2025, 08:44 AM IST
TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला, फिर की बड़ी कार्रवाई

Gwalior Traffic: ग्वालियर शहर में एक अजीबोगरीब लेकिन गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया. SSP धर्मवीर सिंह दौलतगंज इलाके से गुजर रहे थे जब उन्हें अचानक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा. उन्होंने देखा कि टू व्हीलर वाहन चालक रॉन्ग साइड से गुजर रहे हैं और बीच सड़क पर एक कार खड़ी है. जब वे कार के पास पहुंचे तो पता चला कि कार में तिघरा थाना प्रभारी (टीआई) शिवकुमार शर्मा अपने स्टाफ के साथ बैठे हैं.टीआई न तो ड्यूटी पर थे और न ही किसी तरह की सूचना थाने में दी थी। उनकी लापरवाही के कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. SSP ने मौके पर ही कड़ा रुख अपनाते हुए पहले तो टीआई को जमकर फटकार लगाई और फिर उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया.

SSP ने किया लाइन अटैच
दरअसल SSP, TI की गाड़ी की वजह से लगे ट्रैफिक जाम में फंस गए थे. जाम में फंसे SSP ने आगे देखा तो देखा कि दोपहिया वाहन गलत साइड जा रहे थे और सड़क के बीच में एक कार खड़ी थी.  पास जाकर देखने पर कार में टीआई बैठे हुए थे. इसके बाद एसएसपी ने टीआई से सवाल जवाब किए तो टीआई कोई जवाब नहीं दे पाए जिसके कारण SSP ने पहले तो टीआई को फटकार लगाई और फिर लाइन अटैच कर दिया.

TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह!
बता दें कि शुक्रवार की रात SSP धर्मवीर सिंह दौलतगंज इलाके से गुजर रहे थे. जहां वो जाम में फंस गए. इस दौरान SSP धर्मवीर सिंह ने देखा कि रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं था और टू व्हीलर वाले रॉन्ग साइड से जा रहे थे. साथ ही एक कार रोड पर बीच में खड़ी हुई थी. वो कार के पास पहुंचे तो कार में तिघरा थाना टीआई शिवकुमार शर्मा अपने स्टाफ के साथ सादे कपड़ों में बैठे हुए थे और उन्हीं की कार रोड पर खड़ी होने के कारण जाम लग रहा था. इस पर जब SSP धर्मवीर सिंह ने टीआई शिवकुमार शर्मा से पूछा कि बिना ड्यूटी इस क्षेत्र में रोड पर कार पार्क कर क्यों खड़े हैं तो टीआई कोई जवाब नहीं दे पाए. एसएसपी ने टीआई को जमकर फटकार लगाते हुए लाइन अटैच कर दिया. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)

mp newsgwalior news

