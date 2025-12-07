Advertisement
प्यार की आड़ में खौफनाक खेल! नौकरी का झांसा देकर बनाए संबंध, फिर वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, दोस्त गिरफ्तार

Gwalior News: ग्वालियर में एक दोस्त ने छात्रा को नौकरी और शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. फोटो-वीडियो बनाकर धमकाता रहा. शादी से इनकार पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:04 PM IST
Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक दोस्त ने छात्रा को नौकरी दिलाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने घटना के फोटो और वीडियो भी बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा. जब युवती ने शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की और कंपू थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, ग्वालियर के चीनोर बनवार निवासी 23 वर्षीय युवती ने बताया कि वह पढ़ाई के लिए रोजाना बस से ग्वालियर में कॉलेज आती हैं. करीब पांच महीने पहले उसकी मुलाकात बनवार निवासी विवेक गिरी से हुई और बातचीत शुरू हुई. अगस्त महीने में विवेक ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर पीड़िता को वंशी भवन में बुलाया, जहां नशीला पदार्थ देकर उसे बंधक बनाया और जबरन दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर फोटो और वीडियो बना लिए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
इसके बाद आरोपी विवेक पीड़िता को धमकाता रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने अपने वादे से मुकरते हुए साफ इनकार कर दिया. पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. ASP अनु बेनीवाल ने बताया कि पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है और जांच जारी है.

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

gwalior news

