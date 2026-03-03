Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3128476
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में छात्रों ने कानून को दिखाया ठेंगा! पुलिस से की बदसलूकी और धक्का-मुक्की, जानिए मामला

Gwalior News: ग्वालियर के एक जाने-माने स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और बदसलूकी का मामला सामने आया है. शहर के बीचों-बीच स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में छात्रों ने कानून को दिखाया ठेंगा! पुलिस से की बदसलूकी और धक्का-मुक्की, जानिए मामला

Gwalior News: ग्वालियर शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे पुलिस प्रशासन और शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है. यहां एक जाने-माने और प्रतिष्ठित स्कूल के कुछ छात्रों पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों पर मारपीट करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस और छात्रों के बीच हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई. छात्रों ने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि वर्दी पहने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट भी की.

ग्वालियर में छात्रों पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप
दरअसल, पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर में कुछ स्टूडेंट्स पर पुलिस के साथ गाली-गलौज और हाथापाई करने का आरोप लगा है. किसी विवादित मुद्दे पर स्टूडेंट्स और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक पुलिस अधिकारियों से बहस करते और कथित तौर पर बदसलूकी करते दिख रहे हैं.

पुलिस से की धक्का-मुक्की
वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ युवक पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं. हालांकि हम अभी तक वीडियो की ऑफिशियली पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और जांच तेज कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ग्वालियर टोल बूथ पर 4-5 राउंड फायरिंग, हेलमट पहन आए बदमाशों ने फैलाई दहशत; पर्ची पर लिखी वजह...मचा हड़कंप

 

स्कूल प्रबंधन और छात्रों की कार्यशैली पर सवाल 
यह मामला न सिर्फ कानून-व्यवस्था का, बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी मामला बन गया है. स्टूडेंट्स का ऐसा बर्ताव स्कूल के कामकाज पर सवाल खड़े करता है. शहर में चर्चा हो रही है कि क्या ये स्टूडेंट्स अपने असर से खुद को कानून से ऊपर होने का भ्रम पाल रहे हैं. अब सबकी निगाहें पुलिस की आने वाली कार्रवाई और स्कूल मैनेजमेंट के रुख पर टिकी हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

gwalior news
ग्वालियर में छात्रों ने कानून को दिखाया ठेंगा! पुलिस से की बदसलूकी और धक्का-मुक्की
gwalior news
अंजू गुर्जर अपहरण केस में बिज्जे गुर्जर की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहेगा आरोपी
tikamgarh news
'अबीर का मतलब वीर नहीं, हिजड़ा होता है...', पूर्व MLA आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल
mp congress news
MP कांग्रेस का बड़ा बदलाव! जीतू पटवारी ने घोषित की 4 जिलों की कार्यकारिणी
CM Mohan Yadav
MP में अब 55 नहीं 58% मिलेगा DA, 6 किस्तों में आएगा एरियर; होली पर सरकार का तोहफा
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में भक्तों ने धरा शिव-गणों का रूप, श्मशान की राख और रंगों से खेली होली
aagar malwa news
बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी टंकी टूटी
Chhindwara News
छिंदवाड़ा-सिवनी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार बनी आग का गोला, जिंदा जले पिता-पुत्र
Mohan Yadav
चोर के कंधे पर बैठ नाचे, मनाया बर्थडे; TI को पड़ा भारी, CM मोहन यादव ने किया निलंबित
Bhopal Health news
होली पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट! भोपाल में 24 घंटे चालू रहेंगी आपातकालीन सेवाएं