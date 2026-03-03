ग्वालियर में छात्रों ने कानून को दिखाया ठेंगा! पुलिस से की बदसलूकी और धक्का-मुक्की, जानिए मामला

Gwalior News: ग्वालियर के एक जाने-माने स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और बदसलूकी का मामला सामने आया है. शहर के बीचों-बीच स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया.
Gwalior News: ग्वालियर शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे पुलिस प्रशासन और शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है. यहां एक जाने-माने और प्रतिष्ठित स्कूल के कुछ छात्रों पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों पर मारपीट करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस और छात्रों के बीच हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई. छात्रों ने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि वर्दी पहने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट भी की.
ग्वालियर में छात्रों पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप
दरअसल, पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर में कुछ स्टूडेंट्स पर पुलिस के साथ गाली-गलौज और हाथापाई करने का आरोप लगा है. किसी विवादित मुद्दे पर स्टूडेंट्स और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक पुलिस अधिकारियों से बहस करते और कथित तौर पर बदसलूकी करते दिख रहे हैं.
पुलिस से की धक्का-मुक्की
वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ युवक पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं. हालांकि हम अभी तक वीडियो की ऑफिशियली पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और जांच तेज कर दी है.
स्कूल प्रबंधन और छात्रों की कार्यशैली पर सवाल
यह मामला न सिर्फ कानून-व्यवस्था का, बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी मामला बन गया है. स्टूडेंट्स का ऐसा बर्ताव स्कूल के कामकाज पर सवाल खड़े करता है. शहर में चर्चा हो रही है कि क्या ये स्टूडेंट्स अपने असर से खुद को कानून से ऊपर होने का भ्रम पाल रहे हैं. अब सबकी निगाहें पुलिस की आने वाली कार्रवाई और स्कूल मैनेजमेंट के रुख पर टिकी हैं.
