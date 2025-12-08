तान्या मित्तल ने खुद को बताया बिग बॉस का असली विनर, सभी कंटेस्टेंट की भी खोली पोल

tanya mittal bigg boss: रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 19' को उसका विनर मिल चुका है. गौरव खन्ना ने टॉप 5 खिलाड़ियों को पछाड़कर बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी अपने नाम की है. इसी बीच बिग बॉस का चर्चित चेहरा रहीं तान्या मित्तल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने शो के बाहर मीडिया से बात करते हुए दिए हैं. तान्या न सिर्फ गौरव खन्ना की जीत पर नाखुश दिखाई दीं बल्कि शो में बिताए पलों को याद कर भावुक भी हुईं.

तान्या ने बताया कौन उनका असली दोस्त

ANI को दिए इंटरव्यू में तान्या ने बताया कि कौन उनका असली दोस्त है. शो में तान्या और नीलम गीरी की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है. हालांकि, दोनों की दोस्ती ज्यादा दिन चली नहीं. उन पलों को याद कर तान्या ने कहा कि उन्होंने नीलम को बहुत पसंद किया, उनके साथ हुई दोस्ती को एंजॉय भी किया लेकिन नीलम ने भी एक पॉइंट पर मुझसे पूछा कि क्या तू झूठ बोलती है? नीलम को लगा कि मेरी दोस्ती भी एक गेम प्ले है जिसके बाद वह गुस्सा हो गईं. मेरा कोई सच्चा दोस्त रहा है तो वो है कल्पू काका. मेकर्स ने पेड़ निकालकर लाने नहीं दिया लेकिन वे ही मेरे सच्चे दोस्त हैं जिनके सामने मैं हर बात शेयर करती थी और अकेला महसूस नहीं करती थी.

गौरव खन्ना की जीत को किया इग्नोर

तान्या से जब गौरव खन्ना की जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद पर फोकस करते हुए गौरव खन्ना के विनिंग मोमेंट को पूरी तरह से इग्नोर किया. तान्या ने कहा कि, जीके ने अभी कुछ किया क्या? वो जीत गया क्या? अरे सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई. मैंने देखा नहीं. कोई बात नहीं, अगर जीके जीत गया.. आप सब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब मैं भी जीत गई हूँ. इंटरव्यू के दौरान तान्या के हाव-भाव को देखकर लोगों ने जमकर कॉमेंट किया है.

खुद के ट्रोल होने पर पूछे सवाल

तान्या ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि, इस शो में मैं बहुत रोई हूँ और कोई भी इतना झूठ नहीं रो सकता है. हर रोज मुझे फेक-फर्जी बोला जाता था. मेरे 'जय श्री राम' बोले जाने और स्प्रीचुएलीटी पर सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या मैं पूजा-पाठ करना छोड़ दूँ? मुझे सेल्फ प्रो-क्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर बोला गया, तो कोई मुझे बताए कि किसी यूनिवर्सिटी में इसकी डिग्री मिलती है क्या? बिग बॉस हाउस में मेरा कोई भी अच्छा मोमेंट नहीं रहा है. मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. मैं बस कहीं भागना चाहती हूँ. 17 कंटेस्टेंट मुझसे जलते थे. सभी सोचते थे कि मेरी कैसे बैंड बजानी है.

