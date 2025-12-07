Bigg Boss 19 Winner: तान्या मित्तल नहीं जीत पाईं ट्रॉफी, बिग बॉस 19 सीजन में खूब मचाई धूम

Bigg Boss 19 Tanya Mittal Evicted: बिग बॉस 19 में पहले अमाल मलिक के बाद तान्या मित्तल भी बाहर हो गईं. उनके जाने के बाद फिनाले की लड़ाई अब फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे के बीच रह गई है. फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं.
Bigg Boss 19 Winner: बिग बॉस 19 का फिनाले आते ही लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं. शुरुआत में पांच कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रणीत ट्रॉफी की दौड़ में थे. सबसे पहले अमाल मलिक बाहर हुए, जिसके बाद बाकी चार खिलाड़ी टॉप 4 में पहुंचे. घरवालों के बीच माहौल पूरी तरह टेंशन से भरा था और फैंस भी हर अपडेट पर नजर लगाए हुए थे.
इसी बीच बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि तान्या मित्तल भी एविक्ट हो गई हैं. तान्या के बाहर होते ही अब मुकाबला तीन लोगों के बीच रह गया है. फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे. तान्या की हार के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अब सबकी नजर इसी पर है कि आखिर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी.
