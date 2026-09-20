/ग्वालियर में ASIA का पहला पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब! 5,500 करोड़ का होगा निवेश, 18 हजार रोजगार पर क्या बोले सिंधिया?

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ग्वालियर में अब टेलीकॉम के क्षेत्र में काम होने जा रहा है. केंद्र सरकार के सहयोग से यहां ASIA का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन तैयार किया जा रहा है. शनिवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रोजेक्ट की जानकारी ली. सिंधिया ने कहा कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मिलकर जोन का भूमिपूजन किया जाएगा. ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर लोगों में उम्मीद जगी है. इसे ग्वालियर के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है.
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 20-25 साल में पहली बार ग्वालियर को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है. उनका कहना है कि देश और विदेश की कई कंपनियां यहां एक साथ निवेश करेंगी. दिल्ली और मुंबई के रोड शो के आधार पर 5,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं. सिंधिया का कहना है कि इससे करीब 15 से 18,000 रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष रूप से बन सकते हैं. टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां यहां अपनी यूनिट लगाने उत्पादन शुरू करेंगी. इससे ग्वालियर में उद्योग बढ़ेगा और युवाओं के लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे. स्थानीय बाजार को भी इसका फायदा होगा.
ग्वालियर में ASIA का पहला TELECOM MANUFACTURING ZONE!
आज, ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैगनेट सिटी (SADA) में प्रस्तावित एशिया के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) के लिए चिन्हित भूमि का दूरसंचार विभाग के सचिव, केंद्र व राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ… pic.twitter.com/ckEn9itAmq
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 20, 2026
रोजगार से ग्वालियर को फायदा
रोजगार के साथ ग्वालियर की अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद है. ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि उद्योग आने पर प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, खान-पान, होटल, रहने और गाड़ियों जैसे कामों में भी अवसर बनते हैं. उनके अनुसार इन अवसरों का अनुपात करीब 1:6 या 1:7 रहता है. इस हिसाब से करीब 80-90 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं. यानी Gwalior Telecom Manufacturing Zone सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के कारोबार को भी गति मिल सकती है.
ग्वालियर में प्रस्तावित Asia के पहले TELECOM MANUFACTURING ZONE (TMZ)- के लिए श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैगनेट सिटी (SADA) की भूमि को ही क्यों चुना गया?
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कंपनियों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं
केंद्रीय मंत्री ने कंपनियों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु का रोड शो पूरा होने के बाद जमीन उपलब्धता और कंपनियों के प्रस्तावों का संगम किया जाएगा. जिन कंपनियों को जमीन आवंटित होगी, उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और सिंधिया ग्वालियर में भूमि पूजन करेंगे. उन्होंने कहा कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर सामने आएगी. Gwalior Telecom Manufacturing Zone के जरिए टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों को एक जगह सुविधाएं मिलेंगी.