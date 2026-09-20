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ग्वालियर में ASIA का पहला पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब! 5,500 करोड़ का होगा निवेश, 18 हजार रोजगार पर क्या बोले सिंधिया?

ग्वालियर में ASIA का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने रोजगार का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया है.

Written ByKartar Singh Rajput
Published: Sep 20, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:23 PM IST
ग्वालियर में ASIA का पहला पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब! 5,500 करोड़ का होगा निवेश, 18 हजार रोजगार पर क्या बोले सिंधिया?
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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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