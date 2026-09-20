/ग्वालियर में ASIA का पहला पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब! 5,500 करोड़ का होगा निवेश, 18 हजार रोजगार पर क्या बोले सिंधिया?

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 20-25 साल में पहली बार ग्वालियर को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है. उनका कहना है कि देश और विदेश की कई कंपनियां यहां एक साथ निवेश करेंगी. दिल्ली और मुंबई के रोड शो के आधार पर 5,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं. सिंधिया का कहना है कि इससे करीब 15 से 18,000 रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष रूप से बन सकते हैं. टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां यहां अपनी यूनिट लगाने उत्पादन शुरू करेंगी. इससे ग्वालियर में उद्योग बढ़ेगा और युवाओं के लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे. स्थानीय बाजार को भी इसका फायदा होगा.