ग्वालियर नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा! BJP-कांग्रेस नेताओं में तू-तू,मैं-मैं, इस वजह से गर्माया मुद्दा

Gwalior News: ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया. बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. हंगामे की वजह से परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:43 AM IST
Gwalior Municipal Corporation: ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान राजनीतिक टकराव हो गया. बैठक के दौरान बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार द्वारा ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर बनाए गए प्रवेश द्वारों को हटाने की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया. बीजेपी पार्षदों ने तर्क दिया कि इन प्रवेश द्वारों के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम जनता को परेशानी हो रही है. इस दौरान बैठक में काफी हंगामा हुआ. निगमायुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सभापति ने बनाए गए प्रवेश द्वारों के बारे में डिटेल्स मांगीं.

नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा
दरअसल, नगर परिषद के सामने दो स्थगन प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से एक नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे लाल टिपारा गौशाला के लिए फंड की मंजूरी से जुड़ा था. इन प्रस्तावों में मुरार में वैशाली नदी पर निगम द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर बनाए गए प्रवेश द्वारों से होने वाले ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दे भी उठाए गए. कार्यवाही के दौरान, नगर सरकार में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों ने इन प्रवेश द्वारों को हटाने की बीजेपी पार्षदों की मांग का विरोध किया.

तीखी नोकझोंक के बाद सभापति ने स्थगित की बैठक
भारी हंगामे के बीच सभापति मनोज तोमर ने नगर आयुक्त से बनाए गए प्रवेश द्वारों की संख्या और उनकी मंज़ूरी की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी. नगर आयुक्त संघ प्रिया ने सदन को बताया कि निर्माण कार्य अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया गया है. इसलिए, सारी जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा. नतीजतन, सभापति ने नगर आयुक्त को जानकारी देने के लिए समय दिया और परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई.

बीजेपी पार्षदों ने की ये मांग
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही थी. कार्यवाही के दौरान, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पार्षद बृजेश श्रीवास ने शहर में प्रमुख हस्तियों के नाम पर लगाए गए एक दर्जन से ज़्यादा गेट हटाने की मांग की, यह कहते हुए कि वे ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे हैं. बीजेपी पार्षद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इन गेटों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है.

