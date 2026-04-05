गजब हो गया! चोरी करने आया था स्कूटी, खुद का पैर तुड़वाकर भागा 'अनाड़ी' चोर

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और चोर की किस्मत पर हंस भी रहे हैं. दरअसल एक चालाक चोर ने अंधेरे का फायदा उठाकर एक घर को निशाना बनाया. उसका इरादा घर के परिसर में खड़ी एक स्कूटी को चुराकर भागने का था. हालांकि वह घर में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने चोर की पूरी योजना पर पानी फेर दिया. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

चोरी करने आया चोर खुद ही हुआ घायल

CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही चोर स्कूटी को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करता है, उसका वज़न अचानक उसके काबू से बाहर हो जाता है. ढलान या संतुलन बिगड़ने की वजह से स्कूटी सीधे चोर के पैर पर ही गिर जाती है. इस अचानक हुई दुर्घटना से चोर बुरी तरह घायल हो जाता है, और वह दर्द से कराहने लगता है. कुछ पलों के लिए तो वह उठ भी नहीं पाता. लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि इस हलचल की वजह से वह पकड़ा जा सकता है, वह स्कूटी को वहीं ज़मीन पर पड़ा छोड़कर भाग जाता है.

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चोट लगते ही दुम दबाकर भागा चोर

स्कूटी गिरने से चोर के पैर में चोट लग गई. दर्द से कराहते हुए, चोर कुछ पलों के लिए खुद को संभाल नहीं पाया. हालांकि पकड़े जाने के डर से उसने स्कूटी को वहीं छोड़ दिया और मौके से भाग निकला. यह घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर चोरी करने की कोशिश कर रहा है और फिर घायल होने के बाद वहां से भाग रहा है. अच्छी बात यह रही कि स्कूटी चोरी होने से बच गया. लेकिन इस नौसिखिए चोर की नाकाम कोशिश का वीडियो अब हर जगह चर्चा का विषय बन गया है.

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