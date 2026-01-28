ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर, रोकने पर चलाई गोलियां

Madhya Pradesh News In Hindi: ग्वालियर शहर में बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं, जिसका सबूत सिरोल पुलिस स्टेशन के इलाके में गोकुलधाम में हुई हाल की घटना है. देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने कांग्रेस नेता राजकुमार पाराशर के घर में घुसकर लूटपाट की. बदमाशों ने परिवार को डराया-धमकाया और 20 तोला सोना, बड़ी मात्रा में कैश और नेता का लाइसेंसी हथियार लूट लिया. जब परिवार ने विरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाशों ने देर रात इस चोरी की घटना को अंजाम दिया. जैसे ही परिवार वालों ने शोर सुना और दखल देने की कोशिश की, अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने और दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां चलाईं. गोलियों की आवाज़ से पूरा परिवार डर गया, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी. बदमाश करीब 20 तोला सोना नगदी और लाइसेंसी बंदूक लेकर भागने में कामयाब हो गए.सीसीटीवी कैमरे में बदमाश हथियार के साथ कैद हुए.

कांग्रेस नेता ने थाने में की शिकायत

शिकायतकर्ता, कांग्रेस नेता राजकुमार पाराशर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उनके घर पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई है, जिसमें बदमाश हथियारों के साथ साफ दिख रहे हैं. राजकुमार पाराशर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

ग्वालियर से दूसरी खबर

ग्वालियर में एक और घटना सामने आई है, जहां पड़ाव थाना इलाके में रेसकोर्स रोड पर एक नशे में धुत ई-रिक्शा ड्राइवर ने खूब हंगामा किया. चालक लापरवाही से ई-रिक्शा चला रहा था, जबकि उसका साथी गाड़ी के किनारे लटका हुआ था. इस दौरान ई-रिक्शा कई पैदल चलने वालों और गाड़ियों से टकरा गया. गुस्साए लोगों ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. घटना का एक वीडियो, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

