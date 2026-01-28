Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3088953
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर, रोकने पर चलाई गोलियां

Gwalior News: ग्वालियर में सिरोल पुलिस स्टेशन इलाके के गोकुलधाम एरिया में देर रात कांग्रेस नेता के घर पर एक सनसनीखेज लू ट हुई. लुटेरे 20 तोला सोना, कैश और एक लाइसेंसी हथियार लूटकर फरार हो गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर, रोकने पर चलाई गोलियां

Madhya Pradesh News In Hindi: ग्वालियर शहर में बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं, जिसका सबूत सिरोल पुलिस स्टेशन के इलाके में गोकुलधाम में हुई हाल की घटना है. देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने कांग्रेस नेता राजकुमार पाराशर के घर में घुसकर लूटपाट की. बदमाशों ने परिवार को डराया-धमकाया और 20 तोला सोना, बड़ी मात्रा में कैश और नेता का लाइसेंसी हथियार लूट लिया. जब परिवार ने विरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाशों ने देर रात इस चोरी की घटना को अंजाम दिया. जैसे ही परिवार वालों ने शोर सुना और दखल देने की कोशिश की, अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने और दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां चलाईं. गोलियों की आवाज़ से पूरा परिवार डर गया, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी. बदमाश करीब 20 तोला सोना नगदी और लाइसेंसी बंदूक लेकर भागने में कामयाब हो गए.सीसीटीवी कैमरे में बदमाश हथियार के साथ कैद हुए.

कांग्रेस नेता ने थाने में की शिकायत
शिकायतकर्ता, कांग्रेस नेता राजकुमार पाराशर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उनके घर पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई है, जिसमें बदमाश हथियारों के साथ साफ दिख रहे हैं. राजकुमार पाराशर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्वालियर से दूसरी खबर
ग्वालियर में एक और घटना सामने आई है, जहां पड़ाव थाना इलाके में रेसकोर्स रोड पर एक नशे में धुत ई-रिक्शा ड्राइवर ने खूब हंगामा किया. चालक लापरवाही से ई-रिक्शा चला रहा था, जबकि उसका साथी गाड़ी के किनारे लटका हुआ था. इस दौरान ई-रिक्शा कई पैदल चलने वालों और गाड़ियों से टकरा गया. गुस्साए लोगों ने उनमें से एक  को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. घटना का एक वीडियो, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "ग्वालियर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

gwalior news
ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था शादी, पीछा छुड़ाने के लिए पत्थर से कुचला सिर
Baba Bageshwar
'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, क्या बोले
mp news
EXCLUSIVE: हेल्थ सेक्टर में कितना आगे बढ़ेगा MP, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने बताया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर एमपी के नेताओं ने जताया दुख, पढ़ें 28 जनवरी की खबरें
raipur news
रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, ASP और DSP लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर
mp news
गले में माला और हाथ में कफन लेकर पहुंचे दो सगे भाई, खुद को बताया ‘जिंदा लाश’
mp news
भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ
Mauganj news
मऊगंज में लव और इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, युवक-युवती नहीं कर पाएंगे अपनी मर्जी से शादी
Chhindwara News
चलती पैसेंजर ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे, इंजन छोड़ पीछे छूटे कोच; मची अफरा तफरी