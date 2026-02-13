Advertisement
होली पर यात्रा होगी आसान: ग्वालियर स्टेशन पर रुकेगी यह तीन ट्रेनें, जानिए समय और तारीख

Gwalior Railway Station: ग्वालियर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि होली पर यात्रा आसान होने वाली है, क्योंकि तीन स्पेशल ट्रेनों का ग्वालियर स्टेशन पर स्टॉपेज होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:36 PM IST
ग्वालियर स्टेशन पर रुकेगी यह तीन ट्रेनें
ग्वालियर स्टेशन पर रुकेगी यह तीन ट्रेनें

Holi Special Trains: भारतीय रेलवे ने होली के मौके पर अलग-अलग राज्यों में स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ताकि यात्रियों के बढ़ते हुए दवाब को कम किया जा सके. ग्वालियर के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि तीन स्पेशल ट्रेनों का यहां स्टॉपेज होगा. जिससे यात्रियों को आना जाना आसान होगा. होली पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में दिल्ली समेत दूसरे बड़े शहरों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें एमपी के लिए भी स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही है. ऐसे में ग्वालियर के लोगों को भी आने जाने में आसानी रहेगी. 

यह ट्रेनें रुकेगी 

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज भी ग्वालियर में होगा, जहां गाड़ी संख्या 02199 झांसी स्टेशन से 5 से 26 मार्च तक चलेगी, यह ट्रेन झांसी से 16 बजकर 50 मिनट पर चलेगी और दतिया, डबरा होते हुए 18 बजकर 30 मिनट पर ग्वालियर आएगी और यहां से शिवपुरी, गुना होते अगले दिन 16 बजकर 10 मिनट पर बांद्रा पहुंचेगी. 

वहीं गाड़ी संख्या 02200  बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज भी ग्वालियर स्टेशन पर होगा, यह गाड़ी 7 से 28 मार्च तक संचालित होगी, जो शनिवार को 5 बजकर 10 मिनट पर बांद्रा से चलेगी और  वडोदरा, उज्जैन, गुना, शिवपुरी पर से चलकर रात में 2 बजकर 20 मिनट पर ग्वालियर आएगी. 

इसके अलावा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर के बीच चलने वाली होली स्पेशल ट्रेन भी ग्वालियर में रुकेगी. यह ट्रेन सोमवार और मंगलवार को चलेगी, गाड़ी संख्या 01701/01702 जबलपुर से चलकेर सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर ग्वालियर पहुंचेगी, जबकि दिल्ली से चलकर रात में 10 बजकर 10 मिनट पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. 

यात्रियों को फायदा 

बता दें कि होली को लेकर अभी से यात्रियों का ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराना शुरू हो गया है. टिकट पहले से ही बुक चल रहे हैं, ऐसे में यात्रियों को इस बार यात्रा आसान होने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसका फायदा होगा. ग्वालियर में भी तीन ट्रेनों का स्टॉपेज किया जा रहा है. 

