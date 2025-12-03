Advertisement
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मिलेगी खास सुविधा, यात्री नहीं होंगे परेशान, पैसों की होगी बचत

Gwalior Railway Station: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही यात्रियों को एक खास सुविधा मिलने वाली है, जिससे न केवल यात्रियों के पैसों की बचत होगी, बल्कि उन्हें आसानी भी होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:49 PM IST
ग्वालियर रेलवे स्टेशन
ग्वालियर रेलवे स्टेशन

Water ATM Gwalior Station: ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अच्छी व्यवस्थाएं दिलाने के लिए लगातार सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है. ग्वालियर जंक्शन पर लगभग डेढ़ साल बाद फिर से वाटर एटीएम की सुविधा मिलेगी. इस सुविधा के शुरू होने के बाद यात्रियों को कम पैसों में आरओ का पानी मिलेगा, जिससे उन्हें पानी के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे. बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने इस काम के लिए रांची की कंपनी को ठेका दिया है, जो स्टेशन पर  वाटर एटीएम लगाने काम करेगी, ताकि यात्रियों को जल्द ही यह सुविधा मिलना शुरू हो जाए. 

यात्री नहीं होंगे परेशान 

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर वाटर एटीएम बंद होने के कारण यात्रियों को लंबे समय से महंगे पैक्ड पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा था, यानि उन्हें वेडरों से ही पानी लेना पड़ता था, ऐसे में कई बार ज्याद कीमत भी देनी पड़ती थी, स्थिति यह थी कि स्टेशन के आसपास निर्माण कार्य चलने की वजह से पानी के नलों की संख्या भी काफी कम हो गई थी, जिससे यात्रियों को पीने के पानी के लिए खासा संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब फिर से यात्रियों को वाटर एटीएम की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें आसानी होगी. 

ये सुविधा भी अटकी 

गर्मी के मौसम में पिछले 32 सालों से पंजाबी परिषद की तरफ से ग्वालियर स्टेशन पर मुफ्त ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है, यह सेवा हर साल हजारों यात्रियों के लिए राहत का साधन बनती थी. लेकिन वर्तमान में चल रहे नवीनीकरण कार्यों के चलते यह व्यवस्था भी बाधित हो गई है, जिससे यात्रियों को मजबूरी में बाजार से पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है और जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. झांसी रेल मंडल के  की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक  यात्रियों की पानी संबंधी समस्या दूर करने के लिए तीन नए वाटर एटीएम स्थापित किए जाने हैं

टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इनका इंस्टॉलेशन कार्य शुरू किया जाएगा, नई व्यवस्था शुरू होने के बाद स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को सस्ती दरों पर RO पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उन्हें लंबे समय बाद राहत मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि यह सुविधा जल्द शुरू होगी. 

