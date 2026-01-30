ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनआर को रौंदा..कार के उड़े परखच्चे; छात्र समेत 4 की मौके पर मौत

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनआर कार को जोरदार टक्कर मार दी है. कार में चार लोग सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है. चारों मृतक भिंड जिले के हैं. मृतक में दो पुरुष और दो महिलाएं हैं. घटना शुक्रवार सुबह 8 बजे की है जब घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ये सड़क हादसा हुआ है. फिलहाल ट्रक ड्राइवर फरार है.

ग्वालियर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा

घटना भिंड रोड हाईवे पर स्थित बंटू ढाबा के सामने की है जब ढाबा के पास पहुंची वैगनआर कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार में बैठे सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है. कार में चार लोग सवार थे जिनकी पहचान है- सौरभ शर्मा निवासी मेहगांव (भिंड), ज्योति यादव (भिंड), भूरे प्रजापति (गोरमी) भिंड और उमा राठौर पत्नी पति राम राठौर, निवासी मोरोली भिंड.

कम विजिबिलिटी और घना कोहरा

आज सुबह ग्वालियर में घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम थी. विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक थी. दृश्यता कम होने की वजह से कई मीटर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिस वजह से ये जोरदार टक्कर हुई है. टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के दाहिने हिस्से में झाड़ियों में जा घुसा. ट्रक ड्राइवर अभी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

रास्ते में मिली थी सवारी

कार में सवार सौरभ (24)अपना बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने आगरा जा रहा था. कार उसके भाई की थी जो सुबह 6 बजे आगरा के लिए निकला था . रास्ते में उसे ग्वालियर जाने वालों की सवारी मिल गई थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत- बचाव कार्य शुरू किया. हाईवे पर लगी जाम को भी क्लियर किया. क्रेन की मदद से रास्ते से कार और ट्रक को हटाया गया. पुलिस ने कार से शवों को निकालकर पीएम के लिए भेजा है. पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

