बिना टिकट यात्रा, 350 का जुर्माना, 200 नगद, 150 पेटीएम करो, यात्री-TT में हुआ विवाद
Gwalior News: ग्वालियर में रेलवे के एक टीटी ने बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री से जुर्माने के लिए 350 रुपए मांगे तो यात्री ने 200 रुपए नगद दिए. जिस पर टीटी ने 150 रुपए पेटीएम करने की डिमांड कर दी.  

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:58 PM IST
MP News: अगर कोई बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो टीटी उससे जुर्माना लेने का अधिकार रखता है. लेकिन ग्वालियर से जुर्माने की एक ऐसी डिमांड सामने आई है, जिससे बिना टिकट यात्रा कर रहा यात्री और टीटी में विवाद हो गया. क्योंकि टीटी ने यात्री से 350 रुपए का जुर्माना मांगा, जिस पर यात्री ने 200 रुपए तो नगद दे दिए, लेकिन बाकि 150 रुपए टीटी ने पेटीएम करने की डिमांड की तो यात्री ने इसका विरोध जताया. टीटी की इस डिमांड पर यात्री भड़क गया और ट्रेन में ही विवाद हो गया. यह मामला नई दिल्ली से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का बताया जा रहा है. क्योंकि यह डिमांड आसपास बैठे यात्रियों की भी समझ से परे थी. 

ग्वालियर जीआरपी की कार्रवाई 

दरअसल, यात्री प्रदीप भदोरिया नई दिल्ली से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था, मथुरा स्टेशन निकलने के बाद टीटीई सुरजन सिंह कोच में पहुंचे और उन्होंने यात्री से टिकट मांगा, जब उसने जनरल का टिकट दिखाया तो टीटी ने कहा कि आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आपको 350 रुपए का जुर्माना लगेगा. टीटी के कहने पर यात्री ने 200 रुपए नगद दे दिए तो टीटी ने 150 रुपए पेटीएम करने के लिए कहा, जिसका यात्री ने विरोध किया तो यात्रियों और टीटीई में विवाद हो गया. मथुरा के बाद टीटीई ने जीआरपी एस्कॉर्ट बुला लिया और यात्री को पकड़कर उसके साथ मारपीट कर दी.

ये भी पढ़ेंः छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस मनाएगी जन्माष्टमी!

यात्री ने जीआरपी की तरफ से की गई मारपीट का विरोध किया, जिसका एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं यात्री ने भी ग्वालियर में अपने परिजनों को बुला लिया, ऐसे में जब ट्रेन ग्वालियर पहुंची तो यात्री के परिजनों ने जीआरपी जवान अजय और गौरव को नीचे उतार लिया और उनको जीआरपी थाने में रात भर बिठाला. 

हालांकि बाद में इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस ने यात्री के खिलाफ टीटीई से अभद्रता करने का मामला दर्ज किया है. जिससे यह पूरा मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है. क्योंकि दिल्ली से ग्वालियर के बीच हुआ यह पूरा मामला फिलहाल चर्चा में बना है. 

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः MP Weather: इंदौर, उज्जैन में होगी झमाझम बारिश, मालवा के जिलों में आज ऐसा रहेगा मौसम

