Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2950522
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

MP के इस सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट अस्पताल से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने

जब एक आम आदमी सरकारी अस्पताल जाता है तो उसके मन में होता है कि मुफ्ता या सस्ता इलाज होगा. लेकिन, मध्य प्रदेश के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के हाई-फाई रेट सुनकर इलाज कराने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि यहां आईसीयू वेंटिलेटर का चार्ज प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP के इस सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट अस्पताल से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने

Gwalior News/करतार सिंह राजपूत: आम आदमी जब सरकारी अस्पताल जाता है तो उसके मन में होता है कि मुफ्ता या सस्ता इलाज होगा. लेकिन, मध्य प्रदेश के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के हाई-फाई रेट सुनकर इलाज कराने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के चार सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में सबसे महंगा इलाज ग्वालियर गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो रहा है. हालात ऐसे हैं कि यहां आईसीयू वेंटिलेटर का चार्ज प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा है. ऐसे में आम आदमी को ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने में पसीने छूट रहे हैं.

सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के हाई-फाई रेट

अब आप मध्य प्रदेश के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रेट कार्ड भी जान लीजिए. लेकिन, चार सुपर स्पेशलिटी में सबसे ज्यादा रेट ग्वालियर में ही वसूले जा रहे हैं. ग्वालियर में ओपीडी के पर्चे का रेट 25 रुपये है. जबकि, इंदौर में यह रेट 10 रुपये, जबलपुर में 20 रुपये और रीवा में 10 रुपये हैं. इतना ही नहीं, ग्वालियर में अस्पताल में भर्ती का शुल्क ₹200 है. जबकि, इंदौर में सिर्फ 10 रुपये, जबलपुर में 170 रुपये और रीवा में 100 रुपये है. ग्वालियर में शाम की ओपीडी भी आम लोगों के हिसाब से काफी महंगी और इसका शुल्क 500 रुपये है. हालांकि, इंदौर, जबलपुर और रीवा में भी शाम की ओपीडी का शुल्क 500 रुपये ही रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्वालियर में जनरल वार्ड का शुल्क 2415 रुपये है. वहीं, इंदौर में 1260 रुपये और जबलपुर में भी 1260 रुपये है, जबकि रीवा में इसका कोई शुल्क नहीं है. अगर आईसीयू में वेंटिलेटर की बात करें तो ग्वालियर में एक आम आदमी इसका खर्च वहन ही ना कर पाए. ग्वालियर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे इसका प्रतिदिन का शुल्क 9600 है, जबकि इंदौर में 4800 रुपये और जबलपुर में 700 रुपये है. ग्वालियर में डायलिसिस का शुल्क भी 1725 रुपये है. ऐसे में यहां इलाज कराने आने वाले मरीज, जिनके पास आयुष्मान कार्ड आदि की सुविधा नहीं है, उनकी जेब यहां ढीली हो रही है.

यह भी पढ़ें- न डॉक्टर...न कंपाउंडर, नर्स-वार्ड बॉय भी गायब, मरीज के पलंग पर आराम कर रहा कुत्ता, वीडियो वायरल

अस्पताल प्रबंधन बता रहा अपनी मजबूरी

इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में इलाज के रेट संभाग आयुक्त के निर्देश के बाद निर्धारित किए गए हैं. अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉ गिरजा शंकर का कहना है कि अस्पताल में आम आदमी को इलाज मिले, इसके इंतजाम हैं. लेकिन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रेट सुनकर आप ही अंदाजा लगाइए कि क्या किसी गरीब आदमी का इलाज इस अस्पताल में संभव है? अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका अस्पताल में लाखों का बिल आएगा, जिसे चुकाने में आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे.

TAGS

madhya pradesh newsgwalior news

Trending news

madhya pradesh news
MP के इस सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने
niwari news
कच्चे फर्श के नीचे दफनाया प्रेमिका का शव, लीप-पोत कर खटिया पर चैन से सोया प्रेमी
cg crime news
5 साल पाला गुस्सा, फिर पलभर में SUV से रौंदी दो जिंदगियां, लिया अपने चांटे का बदला
Ujjain mahakal temple
अब महाकाल मंदिर में QR कोड से होगा प्रसाद-दान का भुगतान, जानिए कैसे बुक करें पास?
dhar news
सिर कटे शव से मचा हड़कंप, प्राइवेट पार्ट से भी की हैवानियत, जानिए किसने रची साजिश
dewas news
क्लास में शिक्षकों का चल रहा था NAUGHTY सीन, बच्चों ने चुपके से बनाया वीडियो; फिर...
bhopal news
बड़ी खुशखबरी! अब भोपाल से गुवाहाटी जाना हुआ आसान, मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट
bhopal news
स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग
valmiki jayanti
MP: 7 अक्टूबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम? जानें क्या-क्या रहेगा बंद
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद, भोपाल में कार में मिला मांस
;