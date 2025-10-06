MP के इस सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट अस्पताल से महंगा इलाज! आम आदमी के छूट रहे पसीने

Gwalior News/करतार सिंह राजपूत: आम आदमी जब सरकारी अस्पताल जाता है तो उसके मन में होता है कि मुफ्ता या सस्ता इलाज होगा. लेकिन, मध्य प्रदेश के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के हाई-फाई रेट सुनकर इलाज कराने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के चार सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में सबसे महंगा इलाज ग्वालियर गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो रहा है. हालात ऐसे हैं कि यहां आईसीयू वेंटिलेटर का चार्ज प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा है. ऐसे में आम आदमी को ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने में पसीने छूट रहे हैं.

सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के हाई-फाई रेट

अब आप मध्य प्रदेश के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रेट कार्ड भी जान लीजिए. लेकिन, चार सुपर स्पेशलिटी में सबसे ज्यादा रेट ग्वालियर में ही वसूले जा रहे हैं. ग्वालियर में ओपीडी के पर्चे का रेट 25 रुपये है. जबकि, इंदौर में यह रेट 10 रुपये, जबलपुर में 20 रुपये और रीवा में 10 रुपये हैं. इतना ही नहीं, ग्वालियर में अस्पताल में भर्ती का शुल्क ₹200 है. जबकि, इंदौर में सिर्फ 10 रुपये, जबलपुर में 170 रुपये और रीवा में 100 रुपये है. ग्वालियर में शाम की ओपीडी भी आम लोगों के हिसाब से काफी महंगी और इसका शुल्क 500 रुपये है. हालांकि, इंदौर, जबलपुर और रीवा में भी शाम की ओपीडी का शुल्क 500 रुपये ही रखा गया है.

ग्वालियर में जनरल वार्ड का शुल्क 2415 रुपये है. वहीं, इंदौर में 1260 रुपये और जबलपुर में भी 1260 रुपये है, जबकि रीवा में इसका कोई शुल्क नहीं है. अगर आईसीयू में वेंटिलेटर की बात करें तो ग्वालियर में एक आम आदमी इसका खर्च वहन ही ना कर पाए. ग्वालियर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे इसका प्रतिदिन का शुल्क 9600 है, जबकि इंदौर में 4800 रुपये और जबलपुर में 700 रुपये है. ग्वालियर में डायलिसिस का शुल्क भी 1725 रुपये है. ऐसे में यहां इलाज कराने आने वाले मरीज, जिनके पास आयुष्मान कार्ड आदि की सुविधा नहीं है, उनकी जेब यहां ढीली हो रही है.

अस्पताल प्रबंधन बता रहा अपनी मजबूरी

इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में इलाज के रेट संभाग आयुक्त के निर्देश के बाद निर्धारित किए गए हैं. अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉ गिरजा शंकर का कहना है कि अस्पताल में आम आदमी को इलाज मिले, इसके इंतजाम हैं. लेकिन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रेट सुनकर आप ही अंदाजा लगाइए कि क्या किसी गरीब आदमी का इलाज इस अस्पताल में संभव है? अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका अस्पताल में लाखों का बिल आएगा, जिसे चुकाने में आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे.