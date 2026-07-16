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सिर के आर-पास धंस गया था त्रिशूल, 5 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बची शिवम की जान, बोला-मैं भी बनूंगा डॉक्टर

ग्वालियर के शासकीय जयारोग्य अस्पताल के डॉक्टरों ने पांच घंटे की जटिल सर्जरी कर 14 वर्षीय शिवम के सिर और पैर में धंसे त्रिशूल को सफलतापूर्वक निकलकर उसकी जान बचा ली. ऑपरेशन के दौरान बच्चे की आंख और दिमाग पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया गया. सफल सर्जरी के बाद बच्चा स्वस्थ होकर घर लौट गया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jul 16, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:58 AM IST
सिर के आर-पास धंस गया था त्रिशूल, 5 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बची शिवम की जान, बोला-मैं भी बनूंगा डॉक्टर

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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