सिर के आर-पास धंस गया था त्रिशूल, 5 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद बची शिवम की जान, बोला-मैं भी बनूंगा डॉक्टर

सफल ऑपरेशन कर बचाई बच्चे क जान

न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा ने बताया कि यह ऑपरेशन इसलिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि त्रिशूल आंख और दिमाग के बेहद संवेदनशील हिस्से से होकर गुजरा था. थोड़ी सी भी चूक बच्चे की जान या उसकी आंख की रोशनी के लिए खतरा बन सकती थी. लेकिन डॉक्टरों की सतर्कता और टीमवर्क से ऑपरेशन सफल रहा और अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गया है. बच्चे ने स्वस्थ्य होने के बाद कहा कि उसे नई जिंदगी डॉक्टर्स ने दी है. वह भी अब बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा.