Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3037567
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

मां निकली चूल्हा-चौका करने…घर में एकेला देख सब्जी के बहाने घर में घुसा भांजा, कुंडी लगाकर दोस्त के साथ मिलकर किया दुष्कर्म

Gwalior Rape Case: ग्वालियर के पारस विहार कॉलोनी में 19 वर्षीय युवती के साथ दो आरोपियों ने घर में अकेला पाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया और धमकी देकर फरार हो गए. युवती की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंगरेप का मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवती के साथ दुष्कर्म
युवती के साथ दुष्कर्म

Gwalior Crime News: ग्वालियर में दो दोस्तों ने 19 साल की युवती को घर में अकेला पाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपियों में एक युवक युवती का दूर का रिश्तेदार भी बताया गया है. घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के पारस विहार कॉलोनी की है, जिसकी शिकायत युवती ने थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गैंगरेप का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, झांसी रोड थाना क्षेत्र की पारस विहार कॉलोनी में रहने वाली 19 साल की युवती ने पुलिस को बताया कि बिलौआ निवासी राजवीर कुशवाह उसकी मां का दूर का रिश्ते में भांजा लगता है और अक्सर घर आता-जाता रहता था. बुधवार सुबह उसने युवती की मां को फोन कर बताया कि वह सब्जी भाजी लेकर घर आ रहा है. जब वह घर पहुंचा, तब तक युवती की मां चौका-बर्तन का काम करने बाहर जा चुकी थी और युवती अकेली थी. सब्जी देने के बाद राजवीर ने महाराजबाड़े से लौटकर आने की बात कही. जब वह वापस आया तो अपने दोस्त सतीश कुशवाह को भी साथ लाया. युवती ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने दिया.

गैंगरेप का मामला दर्ज
अंदर आते ही राजवीर ने युवती को अकेला देखकर कमरे की कुंडी लगा दी. इसके बाद सतीश ने युवती के हाथ-पैर पकड़ लिए और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई कि यदि उसने किसी को बताया तो जान से मार देंगे. आरोपी वहां से भाग गए. युवती ने घटना की जानकारी अपनी बड़ी बहन और मां को दी, जिसके बाद वे उसे थाने लेकर पहुँचीं और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior news

Trending news

Bastar Olympic 2025
'आपका CM आपके समाज के बीच का है...' सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक 2025 का किया शुभारंभ
Sir
एमपी-छत्तीसगढ़ में SIR की समयसीमा बढ़ी, जानिए कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म
budget of Raipur Municipal Corporation
रायपुर नगर निगम की तंगहाली पर सफाईकर्मियों की चेतावनी! वेतन न मिलने पर करेंगे हड़ताल
indore news
इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी, 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती
Latest Shahdol News
1 नहीं...2 नहीं...3 नहीं...4 नहीं, इस ऑटो में भूसे की तरह भरे 40 से ज्यादा बच्चे
Latest satna News
गाय का दूध पीते ही परिवार के 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर ने बताई ये बड़ी वजह
Balrampur
75 साल के रिटायर्ड कर्मचारी ने की पत्नी की हत्या, 16 साल पहले दूसरे पुरुष के साथ देख
mp news
फूलों से स्वागत कराने वाला 'दाऊ' सलाखों के पीछे से भी बेखौफ, जेल से चला रहा था गैंग
Neemuch News
Instagram पर 'फर्जी लड़की' बनकर लड़कों को फंसाते थे ठग, नीमच से रतलाम तक बुना जाल
mp news
पानी नहीं, हवा से बनेंगे आलू के बीज! हवा में लटकती जड़ों से बंपर होगी पैदावार