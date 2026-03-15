पार्टी करते-करते दोस्तों में जागा 'प्यार', फिर बनाए शारीरिक संबंध, लेकिन उसके बाद जो हुआ...

Gwalior News: ग्वालियर में 2 जिगरी दोस्तों के बीच शारीरिक संबंध बनाने के दौरान विवाद हो गया. विवाद के बाद दूसरे दोस्त ने अपने दोस्त की बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी और नाले में उसका शव नग्न अवस्था में छत से फेंककर फरार हो गया. घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के जागृति नगर की है. इस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. जिसने अपने दोस्त की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है. वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दअरसल, ग्वालियर की जनकगंज थाना पुलिस को 13 मार्च की दोपहर सूचना मिली थी, कि जागृति नगर स्थित नाले में एक नग्न अवस्था में युवक का शव पड़ा हुआ है. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसके शव को नाले से बाहर निकलवाया. जब मृतक की पहचान नहीं हुई तो उसके फोटो सोशल मीडिया और आसपास के लोगों को दिखाकर पहचान करने का प्रयास किया. जब उसकी पहचान नहीं हुई तो मर्ग कायम कर उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया. 14 मार्च को मृतक के भाई कालू गौड निवासी गोल पहाड़िया तिघरा रोड द्वारा शव की पहचान अपने 34 साल के भाई मोन गौड़ के रूप में की गई.



पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा

मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस को पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक के सिर में गहरी चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को पुलिस ने जब खंगाला तो 11 मार्च की शाम 6:30 बजे दो व्यक्ति घटनास्थल के पास बनी पुरानी सब्जी मंडी दुकान की छत पर जाने वाले रास्ते के दरवाजे को खोलकर अंदर जाते दिखाई दिए थे फिर कुछ घंटे बाद एक व्यक्ति ही उसमें बाहर जाता हुआ दिखाई दिया और दूसरा साथी बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया. जिससे पुलिस का शक उसे पर गहरा हो गया.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान के लिए लक्ष्मीगंज मंडी में लोगों से पूछताछ कर तलाश शुरू की. जब पुलिस ने मंडी में लोगों को उस व्यक्ति का वीडियो दिखाया तो कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया जिसकी पहचान लल्ला उर्फ कारण पाल निवासी माधव नगर लक्ष्मीगंज के रूप में हुई. उसकी पहचान होते ही पुलिस ने उसे धर दबोच लिया. जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मृतक मोनू गौड़ उसका जिगरी दोस्त था. दोनों मिलकर सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे. 11 मार्च की शाम 6:30 बजे दोनों अपना काम खत्म कर शराब पार्टी करने के लिए मंडी में बनी दुकान की छत पर पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मामला किया दर्ज

जहां पार्टी करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाए संबंध बनाने के दौरान मोनू के चोट लग गई. जिसका उसने विरोध कर विवाद किया. तभी लल्ला ने उसके साथ मारपीट कर उसका सिर दीवार में दे मारा. जिससे मोनू के सिर में से खून निकलने पर वहां जमीन पर गिर गया. उसे मरा समझ कर उसने छत से नाले में नग्न अवस्था में ही फेंक दिया और फिर फरार हो गया था. फिलहाल पुलिस ने इस हत्या का खुलासा हो जाने के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!