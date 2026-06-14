राज्य चुनें
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिघरा डैम से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) के MBBS के सेकेंड ईयर के दो छात्र पिकनिक के दौरान डूब गए. यह घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे हुई, जब मेडिकल छात्रों का आठ लोगों का एक ग्रुप वीकेंड पर घूमने के लिए तिघरा डैम पहुंचा था. दो छात्र पानी की गहराई का अंदाजा लगाए बिना ही पानी में उतर गए. अचानक गहरे हिस्से में फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लगभग 40 से 50 फीट गहरे पानी में डूब गए. हादसे में एक छात्र का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे छात्र की तलाश लगातार जारी है.
50 फीट गहरे पानी में समाए दो छात्र
रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा शनिवार शाम करीब 7 बजे उस जगह हुआ यहां आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है. पुलिस ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के आठ छात्रों का एक ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए टिघरा डैम के कच्ची पार इलाके में पहुंचा था. दो छात्र आयुष श्रीवास्तव और गोपाल अग्रवाल पानी में उतरे, लेकिन गहरे हिस्से की ओर जाते समय वे फिसल गए और 40 से 50 फीट गहरे पानी में डूब गए.
एक का शव बरामद, दूसरा लापता
सूचना मिलने के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद गोपाल अग्रवाल का शव बरामद कर लिया गया, जबकि आयुष श्रीवास्तव की तलाश अभी भी जारी है. डैम की अत्यधिक गहराई और वहां मौजूद कीचड़ व चट्टानों के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवको का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वे गहरे पानी में गिर गए. उनके साथी ऊपर पिकनिक स्पॉट पर थे. जब काफी देर तक वे वापस नहीं लौटे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें खोजना शुरू किया औ पुलिस को सूचना दी गई.
प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचे थे छात्र
बताया जा रहा है कि जिस कच्ची पार इलाके में यह हादसा हुआ, वहां आम लोगों का जाना मना है, फिर भी, छात्र वहां गए थे. इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज और छात्रों के परिवारों में शोक का माहौल है.