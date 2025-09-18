खौफ के साए में कैद मासूमियत! दो युवकों ने रची दरिंदगी की ऐसी साजिश, सुनते ही कांप जाएगी रूह

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को अगवाकर, उसके साथ दुष्कर्म किया है. बताया जा रहा है, गैंगरेप के बाद पीड़िता को डराया धमकाया. आरोपियों द्वारा पीड़िता को बार-बार बुलाए जाने से परेशान होकर थाने में केस दर्ज कराया. पुलिस जांच में जुटी हुई है.
Gwalior Rape Case: ग्वालियर में 2 युवकों ने कट्टे की नोक पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण किया और फिर उसे होटल ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. घटना 5 अगस्त को हुई लेकिन पीड़िता आरोपियों के डर से चुप रही. लेकिन आरोपी ने नाबालिग को बार बार बुलाने के लिए धमकाया तो परेशान होकर थाने में शिकायत की. पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात ग्वालियर के हजीरा थाने में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने FIR दर्ज कराई है. नाबालिग ने FIR में पुलिस को बताया कि 5 अगस्त को वह घर से नाश्ता लेने के लिए निकली थी. लौटते वक्त चार शहर का नाका के पास उसे राहुल लोधी और कल्लू खां मिले. दोनों ने उसे कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. फिर जबरदस्ती एक्टिवा पर बैठा लिया. दोनों आरोपी नाबालिग को लेकर दीनदयाल नगर में होटल अमेरिकन पहुंचे. यहां एक कमरे में ले जाकर नाबालिग को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे उसके हाथ-पैर सुन्न हो गए, फिर दोनों आरोपियों ने बारी-बारी नाबालिग के साथ गलत काम किया.
इसके बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा. धमकी से डरी-सहमी नाबालिग ने चुप्पी साध ली. लेकिन इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगे. बार बार होटल में मिलने के लिए बुलाने के लिए धमकाने लगे. आखिर में परेशान होकर नाबालिग में अपने परिवार को पूरी घटना बताई, मंगलवार रात परिवार के लोग नाबालिग को लेकर हजीरा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस ने दोनों आरोपियों पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. ग्वालियर CSP रॉबिन जैन ने बताया कि नाबालिग युवती के साथ अमेरिकन होटल में दो युवकों ने घटना को अंजाम दिया है. शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे. इसके अलावा, जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)
