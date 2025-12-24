Advertisement
काफिला छोड़ पैदल ग्वालियर के इस घर में पहुंच गए थे अटलजी, क्या आपको पता है यह किस्सा

Atal Bihari Vajpayee Birth Centenary: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी एक बार अपना काफिला छोड़ पैदल ही ग्वालियर के एक घर में पहुंच गए थे. यह किस्सा आज भी ग्वालियर में मशहूर माना जाता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:51 PM IST
अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा किस्सा
अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा किस्सा

Atal Bihari Vajpayee Gwalior: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं. ग्वालियर में उनका गृहनगर था, ऐसे में यहां भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं. ग्वालियर से अटलजी का गहरा नाता था, उनका बचपन इसी शहर की गलियों में बीता था, उनकी शुरुआती पढ़ाई भी इसी शहर में हुई थी, ऐसे में ग्वालियर में अटल बिहार वाजपेयी के कई दोस्त भी थे, जिनसे उनकी गहरी दोस्ती थी. राजनीति में सक्रिए होने के बाद भी वह जब कभी ग्वालियर पहुंचते थे तो अक्सर अपने दोस्तों के घर जाया करते थे. उनकी दोस्ती से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा ग्वालियर मशहूर माना जाता है, जब वह अपना काफिला और सुरक्षा छोड़ पैदल ही चल पड़े थे. 

दोस्त को देखने पैदल पहुंचे अटलजी 

दरअसल, कई मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक यह किस्सा उस दौर का है जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे. 1996 में ग्वालियर के माधव कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्रीधर कुंटे का निधन हुआ था, जिनको श्रृद्धाजंलि देने के लिए अटलजी ग्वालियर आए थे. उन्होंने कुंटे के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया, इसके बाद वह निकलने लगे. इतने में उन्हें बताया गया कि भाऊ साहब पोतनीस का स्वास्थ्य आजकल खराब चल रहा है. इतना सुनते ही अटलजी बोले फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा और वह पैदल ही भाऊ साहब के घर की तरफ चल पडे़ क्योंकि वह उनके करीबी दोस्त थे. 

विपरीत दिशा में था दोस्त का घर 

अटलजी का काफिला थोड़ा बड़ा था, लेकिन  भाऊ साहब पोतनीस का घर कुंटे के घर से विपरीत दिशा में था, ऐसे में काफिला पलटने में देर लगता. ऐसे में अटलजी ने समय गवाएं बिना ही पैदल अपने दोस्त के घर चलना शुरू कर दिया. जैसे ही अटलजी भाऊ साहब पोतनीस के घर पहुंचे तो वह बहुत खुश हो गए और दोनों में बातचीत का लंबा सिलसिला चला. अटलजी ने देर तक बैठकर अपने दोस्त का हालचाल लिया और फिर रवान हुए. यही वजह है कि उनसे जुड़ा यह किस्सा आज भी ग्वालियर में लोगों की स्मृति में जिंदा बना हुआ है.  

ग्वालियर से जुड़ी हैं अटलजी की यादें

मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भी खास माना जाता है, क्योंकि यह उनका गृह नगर था. राजनीति में सक्रिए होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से सांसद भी रह चुके हैं. उनके निधन पर पूरा ग्वालियर शोक में डूब गया था. आज भी उनसे जुड़ी कई यादें ग्वालियर में दिखती है. अटलजी ने अपने जीवन का लंबा समय यहां बिताया था, ऐसे में उनसे जुड़ी यादें आज भी यहां चर्चा में रहती हैं. 

