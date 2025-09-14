सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट, टमाटर ने दी थोड़ी राहत पर धनिया और गोभी ने रुलाया

Gwalior News: इन दिनों सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं. हरे धनिये की कीमत ₹200 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो सेब के बराबर है और आमतौर पर सब्जियों के साथ मुफ्त में मिलता है. इसके अलावा फूलगोभी 80 रुपये, शिमला मिर्च और ककोरा 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. भिंडी, गाजर और चुकंदर जैसी आम सब्जियां भी ₹40 प्रति किलो तक पहुंच गई हैं. फूलगोभी 80 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च और ककोरा 100 रुपये प्रति किलो, तुरई 60, भिंडी, गाजर, चुकंदर 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. सब्जियों की इस बढ़ी हुई कीमत ने रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है.

सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट

दरअसल, इन दिनों मध्य प्रदेश की कई सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ियों के दाम आम लोगों के रसोई के बजट को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर सब्ज़ियों के साथ मुफ़्त मिलने वाला हरा धनिया ₹200 प्रति किलो बिक रहा है. इससे साफ़ है कि हरा धनिया अब 'मुफ़्त' वाली चीज़ नहीं, बल्कि 'प्रीमियम' सब्ज़ी बन गया है. पितृ पक्ष के चलते जहां मांग थोड़ी कम होनी चाहिए, वहीं इसके दाम बढ़ गए हैं. हालांकि, अन्य सब्जियों की तुलना में टमाटर ने कुछ राहत दी है.

जानें सब्जियों के रेट-

हरा धनिया -200 रुपए

फूलगोभी -80 रुपए

शिमला मिर्च -100 रुपए

ककोड़ा- 100 रुपए

तोरई -60 रुपए

भिंडी -40 रुपए

लौकी -40 रुपए

गाजर-चुकंदर -40 रुपए

हरी मिर्च -50 रुपए

टमाटर -30 रुपए

खीरा -30 रुपए

पत्ता गोभी- 30 रुपए

कद्दू -30 रुपए

आलू -20 रुपए

प्याज- 25 रुपए

छत्री मंडी के अनुसार, यहां दी गई सभी सब्जियों के दाम रुपये प्रति किलोग्राम में हैं. वहीं मंडी के व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में कई सब्जियों के दाम घट या बढ़ सकते हैं.

