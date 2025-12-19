IPL ऑक्शन के 3 दिन बाद खुली इस ऑलराउंडर की किस्मत, बनाया गया टीम का कप्तान

Venkatesh Iyer to Lead Madhya Pradesh Team: आईपीएल के लिए हुई नीलामी के तीन दिन बाद ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर की किस्मत चमक गई है और उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज में मध्यप्रदेश का कप्तान बनाया गया है. आईपीएल नीलामी में वेंकटेश अय्यर को नुकसान हुआ था और उनकी सैलरी 16.75 करोड़ रुपये कम हो गई है. हालांकि, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने गुरुवार को कप्तान के रूप में वेंकटेश के नाम की घोषणा की है.

आईपीएल ऑक्शन में 16.75 करोड़ रुपये का नुकसान

बता दें कि आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 16.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. दरअसल, आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था और वो 2021 से 2025 तक वह केकेआर का हिस्सा थे, लेकिन इस बार मिनी ऑक्शन में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने सिर्फ 7 करोड़ रुपये में खरीदा है. अब आईपीएल नए सीजन में वेंकटेश अय्यर मौजूदा चैंपियन टीम आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

मध्य प्रदेश की कप्तानी मिलना अहम पड़ाव

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश की कप्तानी मिलना वेंकटेश अय्यर के करियर के लिए बेहद अहम पड़ाव है. लीग स्टेज 24 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक अहमदाबाद में खेला जाएगा. 30 साल के अय्यर को मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी मिलना अय्यर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह उनके करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है.

मध्य प्रदेश की टीम में कौन-कौन शामिल?

मध्यप्रदेश की टीम में अनुभवी यश दुबे के साथ आईपीएल स्टार कुमार कार्तिकेय भी शामिल हैं. कार्तिकेय 2022 से 2024 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद 2025 में राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो गए थे. शुभम शर्मा, हरप्रीत सिंह और माधव तिवारी भी 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं. माधव तिवारी के साथ फिलहाल फिटनेस की समस्या है.

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली-रोहित भी खेलेंगे

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 काफी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस सीजन में विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे स्टार्स अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते नजर आ सकते हैं. विराट ने दिल्ली के लिए अपनी उपलब्धता पर सहमति दे दी है, जबकि रोहित लीग स्टेज में मुंबई के लिए खेलने के लिए तैयार हैं. केएल राहुल और प्रसिद्ध कृष्णा भी कर्नाटक की टीम में शामिल हैं.

बीसीसीआई ने भी दिया घरेलू क्रिकेट खेलने का निर्देश

बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को भी अंतरराष्ट्रीय मैच न होने की स्थिति में घरेलू क्रिकेट खेलने का निर्देश दिया है. दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के बाद भारत की अगली जनवरी 2026 में होगी. दोनों सीरीज के बीच 3 सप्ताह का गैप है. इस गैप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे. इस वजह से इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले काफी रोमांचक होंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 लीग स्टेज के लिए मध्य प्रदेश की टीम

वेंकटेश अय्यर (कप्तान), हर्ष गवली, हिमांशु मंत्री (विकेट कीपर), यश दुबे, शुभम शर्मा, हरप्रीत सिंह, ऋषभ चौहान, ऋतिक टाडा, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन, शिवांग कुमार, आर्यन पांडे, राहुल बाथम, त्रिपुरेश सिंह, मंगेश यादव, माधव तिवारी (फिटनेस पर निर्भर). (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)