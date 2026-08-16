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बिस्तर में छिपे जहरीले सांप ने प्रधान आरक्षक को डंसा... AI से ली मदद, TI की सूझबूझ कर से बची आरक्षक की जान

ग्वालियर में प्रधान आरक्षक पूरन सिकरवार को बिस्तर में छिपे कॉमन करैत ने दो बार डस लिया. AI से ली गई प्राथमिक की सलाह और थाना प्रभारी की सूझबूझ से आरक्षक को अस्पताल पहुंचाया गया. समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Aug 16, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:52 AM IST
बिस्तर में छिपे जहरीले सांप ने प्रधान आरक्षक को डंसा... AI से ली मदद, TI की सूझबूझ कर से बची आरक्षक की जान

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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