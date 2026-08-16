बिस्तर में छिपे जहरीले सांप ने प्रधान आरक्षक को डंसा... AI से ली मदद, TI की सूझबूझ कर से बची आरक्षक की जान

दअरसल घटना गुरुवार रात बिजौली थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर की है. प्रधान आरक्षक पूरन सिकरवार अपने बिस्तर पर सो रहे थे. इसी दौरान बिस्तर में दुबके कॉमन करैत सांप ने उनके हाथ में दो जगह डस लिया. काटने का अहसास होते ही पूरन सिंह ने मदद के लिए शोर मचाया. शोर सुनकर थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव समेत थाने पर मौजूद स्टाफ तुरंत क्वार्टर पर पहुंचे. मौके पर सांप को देखकर थाना प्रभारी ने सबसे पहले सांप की फोटो खींची और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राथमिक उपचार का तरीका पूछा.