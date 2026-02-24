कुर्सी पर बैठ हाथ में राइफल लिए डांसर को नचवाता रहा युवक, बंदूक के इशारों पर थिरकती रही युवती; सुर्खियों में मामला

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दंग कर देने वाली खबर सामने आई है जहां एक युवती को बंदूक के दम पर नचवाते देखा जा सकता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां एक युवक फिल्मी स्टाइल में कुर्सी पर बैठे हाथों में बंदूक लिए हवाई फायर करते हुए युवती से डांस करने को कहता है. 47 सेकेंड के इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. युवक के रवैये पर हर कोई सवाल उठा रहा है. फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

बंदूक के दम पर युवती को नचाता युवक

मामला ग्वालियर के बेहट थाना क्षेत्र के रहवाली इलाके का बताया जा रहा है जहां एक कार्यक्रम में युवती को डांस करते देखा जा सकता है. हैरानी तब हुई जब एक युवक, युवती को बंदूक के इशारों पर नचवाता दिखाई देता है. वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जब पुलिस को ये वीडियो मिली तो उन्होंने तहकीकात शुरु किया और पता चला कि युवक हस्तिनापुर का है.

2 बार की हवाई फायरिंग

युवक जिस अंदाज में कुर्सी पर बैठे दिखाई देता है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता कि न उसे किसी का खौफ है ना ही कानून का डर. जानकारी सामने आई की युवक .315 बोर की राइफल लेकर कुर्सी पर बैठा था और राइफल के इशारों पर युवती से नाचने को कह रहा था. इस बीच उसने 2 बार हवाई फायरिंग भी की थी. वीडियो में बीचों-बीचों युवक को स्टाइल मारते देखा जा सकता है वहीं अन्य लोग पीछे बैठकर तमाशा देखते दिखाई पड़ रहे हैं.

पुलिस अब लेगी एक्शन

पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने युवक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है. पुलिस द्वारा कहा गया कि अगर राइफल लाइसेंसी हुई तो उसे जब्त कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा वहीं अगर अवैध हुई तो आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं अगर युवती की तरफ से मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई जाती है तो पुलिस स्वत:संज्ञान लेकर एक्शन लेगी.

