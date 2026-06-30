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ग्वालियर में दूषित पानी सप्लाई से मचा हड़कंप, बीमारियों के खतरे के बीच कलेक्ट्रेट में काटा हंगामा

Gwalior Water Crisis: ग्वालियर के मुरार स्थित न्यू कॉलोनी और घोसीपुरा के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गंदे और बदबूदार पानी की समस्या को लेकर शिकायत की. लोगों का आरोप है कि नलों में सीवर मिला पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने तत्काल समाधान की मांग की है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:05 PM IST
ग्वालियर में दूषित पानी सप्लाई से मचा हड़कंप, बीमारियों के खतरे के बीच कलेक्ट्रेट में काटा हंगामा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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