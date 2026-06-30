ग्वालियर में दूषित पानी सप्लाई से मचा हड़कंप, बीमारियों के खतरे के बीच कलेक्ट्रेट में काटा हंगामा

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Murar News: ग्वालियर में लोगों के घरों तक पहुंच रहा गंदा और बदबूदार पानी अब बड़ा मुद्दा बन गया है. मुरार के न्यू कॉलोनी और घोसीपुरा के रहवासी कलेक्ट्रेट में शिकायत लेकर पहुंचे. खास बात यह रही कि लोग बोतल में वही बदबूदार और गंदा पानी भरकर अधिकारियों को दिखाने पहुंचे. रहवासियों का कहना है कि इस पानी को पीना तो दूर, इसकी बदबू सहना भी मुश्किल है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी इंदौर जैसी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं.
दरअसल, मुरार की न्यू कॉलोनी और घोसीपुरा के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि पिछले करीब एक महीने से नलों में पेयजल के साथ सीवर का गंदा पानी आ रहा है. इससे लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं. रहवासी अपने साथ बोतल में गंदा और बदबूदार पानी भी लेकर पहुंचे. उनका कहना था कि इस पानी को पीना तो दूर, इसकी बदबू तक बर्दाश्त नहीं होती. इसी पानी से खाना बनाना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया है.
लोगों ने लगाए आरोप
लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. रहवासियों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते पेयजल लाइन की जांच कर मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ी स्वास्थ्य आपदा सामने आ सकती है. लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी इंदौर जैसी घटना का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि पेयजल लाइन की तत्काल जांच कर सीवर के पानी की मिलावट रोकी जाए और इलाके में साफ पेयजल की आपूर्ति की जाए.
जल्दी होगा समाधान
वहीं, शहर में पेयजल सप्लाई के दौरान सीवर के गंदे पानी के मिलने को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि CM हेल्पलाइन पर भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं. ज्यादातर मामलों की जांच के दौरान देखने में आया है कि लोग अवैध कनेक्शन जोड़ने के दौरान मुख्य पाइप लाइन को लीक कर देते हैं, जिससे यह परेशानी आती है. नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी जगहों को शिकायत के आधार पर चिन्हित कर ठीक किया जाए.
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