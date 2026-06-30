ग्वालियर में दूषित पानी सप्लाई से मचा हड़कंप, बीमारियों के खतरे के बीच कलेक्ट्रेट में काटा हंगामा

दरअसल, मुरार की न्यू कॉलोनी और घोसीपुरा के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि पिछले करीब एक महीने से नलों में पेयजल के साथ सीवर का गंदा पानी आ रहा है. इससे लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं. रहवासी अपने साथ बोतल में गंदा और बदबूदार पानी भी लेकर पहुंचे. उनका कहना था कि इस पानी को पीना तो दूर, इसकी बदबू तक बर्दाश्त नहीं होती. इसी पानी से खाना बनाना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया है.