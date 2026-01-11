ग्वालियर में अचानक फटी धरती! पहले गाय को हुआ विस्फोट का आभास, फिर मची अफरा-तफरी

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सागर ताल इलाके की अर्बन ग्रीन सिटी कॉलोनी में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने साइंस और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर चर्चा छेड़ दी है. ज़मीन के नीचे से अचानक हुए एक धमाके से पूरी कॉलोनी हिल गई. यह धमाका किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि ज़मीन के नीचे दबी दशकों पुरानी ​​खराब हो चुकी पानी की पाइपलाइन के ज़्यादा प्रेशर की वजह से फटने से हुआ. इस घटना से निवासियों में दहशत का माहौल बन गया.

अचानक धरती से निकलने लगा पानी!

दरअसल, 10 जनवरी की सुबह शहर में तब अफरा-तफरी मच गई, जब सागर ताल चौराहे के पास अर्बन ग्रीन सिटी इलाके में सड़क पर अचानक धरती फटने जैसा नज़ारा दिखा. तेज़ आवाज़ और सड़क से पानी निकलने से आस-पास के लोग डर गए, जिससे दहशत का माहौल बन गया. इस पूरी घटना को पास के एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

पहले गाय को हुआ विस्फोट का आभास

वायरल हो रहे CCTV वीडियो में एक हैरान करने वाला दृश्य दिखा. कई जानवर सड़क पर बैठे थे, तभी एक गाय को ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल का एहसास हुआ. धमाके से ठीक पहले गाय तेज़ी से उठी और भाग गई, उसके पीछे-पीछे दूसरे जानवर भी भाग गए. तुरंत बाद ज़मीन फट गई और पानी का एक बड़ा फव्वारा हवा में बहुत ऊपर तक उछला.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बढ़ती ठंड ने बढ़ाई किसानों की धड़कन! अगर पाला पड़ा तो क्या करें? जानिए फसलों को बचाने का तरीका

पाइप लाइन फटने से जमीन फाड़कर निकला पानी

पानी का प्रवाह और दबाव इतना खतरनाक था कि उसने न केवल सड़क को चीर दिया, बल्कि पास के मकानों के बाहर बने कंक्रीट के रैंप और चबूतरे भी उखाड़ फेंके. स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लोगों को लगा कि कोई बड़ा हादसा या भूकंप आया है. खुशकिस्मती से यह सुबह का समय था और सड़क पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना कई लोग घायल हो सकते थे. इस घटना ने नगर निगम द्वारा पुरानी पाइपलाइनों के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!