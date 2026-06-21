ग्वालियर का मौसम

शनिवार दोपहर मौसम में अचानक बदलाव देखा गया. आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं. हालांकि, ज्यादा उमस के कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' और अरब सागर से लगातार आ रही नमी के कारण मौसम बदल रहा है. इससे ग्वालियर में उमस भरी गर्मी बढ़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि जब तक हवा की दिशा पूरी तरह से दक्षिण-पश्चिम की ओर नहीं बदल जाती, तब तक प्री-मानसून बारिश के तेज होने की संभावना कम है. फिलहाल, गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोगों को बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि आज के मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है.