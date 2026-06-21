Add Zee Business As A Preferred Source
App

अरब सागर की नमी ने बदला ग्वालियर के मौसम का मिजाज, उमस और तेज धूप से लोग बेहाल, आंधी बारिश का अलर्ट

Bhopal Gwalior Weather: जम्मू-कश्मीर में सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' और अरब सागर से लगातार आ रही नमी के कारण मौसम ग्वालियर के मौसम का मिजाज बदल गया है. शहर में तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. हालांकि मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 21, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:47 PM IST
अरब सागर की नमी ने बदला ग्वालियर के मौसम का मिजाज, उमस और तेज धूप से लोग बेहाल, आंधी बारिश का अलर्ट

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP-UP को जोड़ने वाला चंबल पुल फिर हुआ क्षतिग्रस्त, पिलर नंबर 5 पर 25 मिली मीटर धंसाव
Chambal bridge56 min ago
2
Dharmendra singh lodhi1 hr ago
3
Sehore crime news2 hrs ago
4
gwalior news2 hrs ago
5
dhar news3 hrs ago