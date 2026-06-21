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Bhopal Gwalior Weather: मध्य प्रदेश में मानसून आने से पहले प्री-मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी. मौसम विभाग ने रविवार को इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं भोपाल, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में मौसम साफ रहेगा.
इन दिनों ग्वालियर के लोगों को तेज धूप और बढ़ती उमस से परेशानी हो रही है. सुबह से ही सूरज की तेज तपिश महसूस होने लगती है और दोपहर तक गर्मी और बढ़ जाती है. हवा में नमी ज्यादा होने के कारण उमस भरी गर्मी सभी के लिए बहुत बेचैनी पैदा कर रही है. रविवार सुबह ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ज्यादा तापमान के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है. दोपहर के समय इतनी तेज गर्मी होती है कि सड़कों पर बहुत कम चहल-पहल होती है। लोग सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.
ग्वालियर का मौसम
शनिवार दोपहर मौसम में अचानक बदलाव देखा गया. आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं. हालांकि, ज्यादा उमस के कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' और अरब सागर से लगातार आ रही नमी के कारण मौसम बदल रहा है. इससे ग्वालियर में उमस भरी गर्मी बढ़ रही है. मौसम विभाग का कहना है कि जब तक हवा की दिशा पूरी तरह से दक्षिण-पश्चिम की ओर नहीं बदल जाती, तब तक प्री-मानसून बारिश के तेज होने की संभावना कम है. फिलहाल, गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोगों को बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि आज के मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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