Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

सात फेरे हुए, कसमें खाईं...फिर मंडप में दुल्हन ने खोल दी दूल्हे की काली सच्चाई, ग्वालियर में बैरंग लौटी बारात

Gwalior Wedding Drama: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादी समारोह उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब सात फेरे लेने के बाद दुल्हन ने विदाई कराने से साफ मना कर दिया. सजी-धजी दुल्हन ने मंडप में सबके सामने दूल्हे की बेवफाई का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसके बाद बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:50 PM IST
Gwalior Wedding Drama
Gwalior Wedding Drama

Gwalior News: ग्वालियर के कंपू इलाके में सोमवार को एक शादी समारोह में अजब नजारा देखने को मिला. सब कुछ ठीक चल रहा था, गिर्राज नाम के लड़के से गुढ़ागुढ़ी का नाका की रहने वाली लड़की की शादी हो रही थी. जयमाला हुई, पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दोनों ने सात फेरे भी ले लिए. लेकिन जैसे ही विदाई का वक्त आया, दुल्हन ने जाने से साफ मना कर दिया. दुल्हन ने चुप रहने के बजाय मंडप में सबके सामने चिल्लाकर दूल्हे की असलियत बता दी. दुल्हन का रौद्र रूप देखकर वहां सन्नाटा पसर गया और बारातियों के होश उड़ गए. आखिरकार, दूल्हे को बिना दुल्हन के ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा.

दुल्हन ने हिम्मत दिखाकर सबके सामने दूल्हे की पोल खोली. उसने बताया कि गिर्राज का पिछले डेढ़ साल से राजस्थान की एक शादीशुदा महिला पूजा के साथ अफेयर चल रहा है. दुल्हन को सगाई से एक दिन पहले ही उस महिला का फोन आया था और उसने सब सच बता दिया था. शुरुआत में दुल्हन को लगा कि शायद यह झूठ है, लेकिन गिर्राज की हरकतों ने सब साफ कर दिया. आरोप है कि गिर्राज अपनी होने वाली पत्नी (दुल्हन) की फोटो अपनी प्रेमिका को भेजता था. हद तो तब हो गई जब वह दुल्हन से फोन पर बात करते समय शातिर तरीके से अपनी प्रेमिका को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ लेता था, ताकि वह उनकी बातें सुन सके.

दुल्हन अपने फैसले पर अडिग
मामला बढ़ता देख दुल्हन सीधे कंपू थाने पहुंच गई. उसने पुलिस को सबूत के तौर पर दूल्हे और उसकी प्रेमिका के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स और मैसेज सौंप दिए. थाने में दूल्हे गिर्राज ने बहुत मिन्नतें कीं, रोया-धोया और कसमें खाईं कि वह उस महिला से सारे रिश्ते तोड़ लेगा, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़िग रही. दुल्हन का साफ कहना था कि जो इंसान शादी के मंडप में खड़े होकर उसे धोखा दे सकता है और उसकी निजता का मजाक बना सकता है, उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं बिता सकती. 

दोनों पक्षों की लंबी कांउसलिंग
कंपू थाना टीआई अमरसिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर लंबी काउंसलिंग की. पुलिस और घरवालों ने बहुत कोशिश की कि मामला सुलझ जाए और घर बस जाए, लेकिन दुल्हन का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था. वह किसी भी कीमत पर गिर्राज के साथ जाने को तैयार नहीं थी. दुल्हन के कड़े रुख को देखते हुए आखिर में पुलिस और परिजनों को झुकना पड़ा. आपसी सहमति से रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया गया. 

