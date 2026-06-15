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Bhopal Gwalior Mausam Update : मध्य प्रदेश में मानसून से पहले मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिस वजह से प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल और ग्वालियर में अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना जताजे हुए अलर्ट जारी किया है. वहीं आगर-मालवा और राजगढ़ जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है.
पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तूफान और बारिश का दौर चला. मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, खरगोन, देवास, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी समेत आगर-मालवा में भारी से लेकर हल्की दर्ज की गई. वहीं इस दौरान भोपाल में 57 किमी प्रति घंटे और ग्वालियर में 43 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली .
ग्वालियर का मौसम
सोमवार को ग्वालियर में मौसम में उतार-चढ़ाव देखा गया. रविवार रात हुई एक मिलीमीटर बारिश से सुबह गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन बाद में तेज धूप निकलने से लोगों को परेशानी हुई. मौसम विभाग के अनुसार, मौसम के एक सक्रिय सिस्टम के असर से आने वाले दिनों में मौसम में लगातार बदलाव हो सकते हैं.
गर्मी से मिली राहत
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से चली ठंडी हवाओं ने गर्मी को कुछ हद तक कम किया. सोमवार सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 28.6°C दर्ज किया गया, जो सुबह 8:30 बजे तक बढ़कर 31.6°C हो गया. रात में हुई बारिश के कारण न्यूनतम तापमान 25.9°C पर आ गया. रविवार को न्यूनतम तापमान 25.4°C था. आस-पास के इलाकों में हो रही बारिश का असर ग्वालियर में भी महसूस किया जा रहा है, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है. हालांकि, दिन की तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है और हवा में मौजूद नमी के कारण वाहन चालकों को पसीना आ रहा है.
मौसम विभाग की अपील
मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में और गिरावट का अनुमान लगाया है. खराब मौसम की वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, खुली जगहों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है.
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