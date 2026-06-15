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पश्चिमी विक्षोभ ने बदला मौसम का मिजाज, भोपाल-ग्वालियर में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट, IMD का चेतावनी

Bhopal Gwalior Mausam Update : मध्य प्रदेश में मानसून से पहले मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कई इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर में अगल दो दिनों तक बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है.

Written ByPooja
Published: Jun 15, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:46 PM IST
पश्चिमी विक्षोभ ने बदला मौसम का मिजाज, भोपाल-ग्वालियर में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट, IMD का चेतावनी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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