जब माधवराव सिंधिया के 'डकैतों' ने सुनील गावस्कर को कर लिया था 'किडनैप', जानिए पूरा किस्सा

Gwalior Sunil Gavaskar Story: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं. केवल 29 साल की उम्र में इस पद को हासिल कर महाआर्यमन अपने परिवार के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं. उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं. दादा माधवराव सिंधिया तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे. ज्योतिरादित्य की तरह माधवराव सिंधिया भी कई बार खुद क्रिकेट खेलते हुए नजर आते थे. माधवराव सिंधिया के उस समय के क्रिकेटर्स के साथ कई किस्से भी मशहूर हैं. दरअसल, माधवराव के कई क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना रिश्ते थे. माधवराव के बुलावे पर प्रदर्शनी मैचों में खेलने के लिए वे ग्वालियर भी आते थे. इसी दौरान एक बार कुछ खिलाड़ियों को 'डकैतों' ने 'किडनैप' कर लिया था.

ये वाकया 1970 के दशक के अंतिम दिनों की है जब सुनील गावस्कर का स्टारडम परवान चढ़ चुका था. उस समय भी देश में क्रिकेट को लेकर ऐसा माहौल था कि हर घर में रेडियो पर कमेंट्री बजता था. बिशन सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना का नाम घर-घर में पहुंच चुका था. तब माधवराव सिंधिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों को एक प्रदर्शनी मैच के लिए ग्वालियर बुलाया था. इनमें सुनील गावस्कर, इरापल्ली प्रसन्ना, मंसूर अली खान पटौदी और गुंडप्पा विश्वनाथ शामिल थे.

शिवपुरी के बीहड़ों में फंसे क्रिकेटर

सिंधिया परिवार अपनी मेहमान नवाजी के लिए आज भी मशहूर है. देश के कई राष्ट्रपति भी ग्वालियर स्थित सिंधिया परिवार के किले में मेहमान रह चुके हैं. सिंधिया अपने साथ खिलाड़ियों को लेकर शिकार पर गए. सभी शिवपुरी के जंगलों में पहुंच गए. शिवपुरी के जंगलों में उन दिनों डाकुओं का राज था. खिलाड़ियों को डर लगा तो सिंधिया ने उन्हें आश्वस्त किया. शिवपुरी भी ग्वालियर रियासत का हिस्सा रहा है. आज भी इस इलाके के लोग सिंधिया परिवार के वारिस को अपना महाराज मानते हैं. सिंधिया के कहने पर खिलाड़ी सहज हो गए. वे जहां रुके थे, वो जगह जंगल के बीच में थी. आधी रात को जब सभी नींद में थे, अचानक फायरिंग की आवाजें आने लगीं. खिलाड़ियों ने सुना तो डर के मारे उनकी घिग्गी बंध गई. वो कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें कुछ हथियारबंद लोगों ने घेर लिया. उनके सारे पैसे और कीमती सामान छीन लिए. फिर किडनैप करने की धमकी देते हुए एक जीप में बिठा लिया.

रोने लगे विश्वनाथ और प्रसन्ना

खिलाड़ियों ने चंबल के बीहड़ों के बारे में सुन रखा था. डाकुओं द्वारा किडनैपिंग और हत्या की खबरें उन दिनों आम थीं. किडनैप होने का अंदाजा लगा तो उनकी हालत खराब हो गई. राशिद किदवई ने अपनी किताब 'द हाउस ऑफ सिंधियाज' में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रसन्ना और विश्वनाथ तो रोने लगे. वे डाकुओं से छोड़ देने की मिन्नतें करने लगे. उन्हें बताया कि वे देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन डाकुओं को तो जैसे क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था. खिलाड़ियों को लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे.

फिर खुला 'राज'

इतना सब कुछ हुआ, लेकिन माधवराव सिंधिया का कहीं अता-पता नहीं था. खिलाड़ी उधेड़बुन में थे कि तभी सामने से माधवराव नजर आए. खिलाड़ियों के पास पहुंचते ही समझ गए कि वे बुरी तरह डर गए हैं. सिंधिया उन्हें देखकर जोर-जोर से हंसने लगे. उनके साथ डकैत भी ठहाका लगाने लगे. अब तो खिलाड़ियों की हालत और भी खराब हो गई. उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. तब माधवराव ने उन्हें बताया कि ये उनका प्रैंक था. जितने लोग वहां डाकू बनकर खड़े थे, वे सभी उनके स्टाफ थे. इसके बाद खिलाड़ियों की जान में जान आई. हालांकि, कहा जाता है कि इसके बाद भी कई खिलाड़ियों को सामान्य होने में काफी वक्त लगा था. कुछ ने तो इसको लेकर माधवराव से नाराजगी भी जताई थी.

