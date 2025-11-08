Advertisement
विधवा महिला पर जेठ की गंदी नीयत! शादी से इंकार किया तो फेंक दिया एसिड, बुरी तरह झुलसीं पीड़िता

Gwalior News: ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने एसिड अटैक कर दिया. आरोपी जेठ महिला पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:13 AM IST
विधवा महिला पर जेठ की गंदी नीयत! शादी से इंकार किया तो फेंक दिया एसिड, बुरी तरह झुलसीं पीड़िता

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक विधवा महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. यह हमला उसके जेठ ने किया, जो उस पर शादी का दबाव बना रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी शादी करने के लिए महिला पर दबाव बना रहा था. महिला के इंकार करने पर गुस्साए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है.पुलिस ने देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है.

महिला पर बना रहा था शादी दवाब
दरअसल, कंपू थाना अंतर्गत अवाड़पुरा इलाका मुस्लिम बहुल है. शुक्रवार शाम को मायके में एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने तेजाब फेंक दिया. महिला गंभीर रूप से झुलस गई है और उसे इलाज के लिए ज्योतिरोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. आरोपी की पहचान मुशीर खान के रूप में हुई है. वह तेजाब की बोतल लेकर आया था. वह महिला पर शादी का दबाव बना रहा था. जब महिला ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो गुस्साए आरोपी ने यह वारदात अंजाम दी.

बुरी तरह झुलसीं महिला
बताया जा रहा है कि महिला का पूरा चेहरा, छाती, हाथ और पैर बुरी तरह जल गए हैं. घटना के समय वह अपने घर में सब्ज़ी काट रही थी. तभी हमलावर जेठ के दुस्साहस की शिकार हो गई. पीड़िता की शादी 12 साल पहले उसी मोहल्ले के एक युवक से हुई थी. वह शराब का आदी था और नौ महीने पहले बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद से पीड़िता अपने माता-पिता के घर रह रही थी.

पीड़िता का एक दस साल का बेटा और चार साल की बेटी है. आरोपी मुशीर खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. वह उससे शादी करना चाहता था, इसलिए बच्चों से मिलने के बहाने उसके माता-पिता के घर आता-जाता था. पीड़िता ने अपने परिवार के साथ थाने में घटना की सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. (रिपोर्ट-करतार सिंह राजपूत)

