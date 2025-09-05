पत्नी ने की नए मोबाइल की डिमांड, पति के मना करने पर उठाया ऐसा कदम; सुनकर आपको भी लगेगा डर

Wife threw Husband for Mobile: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पत्नी को मोबाइल न दिलाना पति को महंगा पड़ गया. मोबाइल न दिलाने पर गुस्से से आगबबूला हुई पत्नी ने ऐसा कदम उठाया है, जिसको पति जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा और पुलिस के सामने गुहार लगा रहा है. दरअसल, नया मोबाइल फोन दिलाने से मना करने पर गुस्से में पति को गाली देते हुए मारपीट शुरू कर दी. इतना ही नहीं, पत्नी ने पति को छत से धक्का दे दिया, जिसमें पति घायल हो गया.

छत से गिरने के बाद टूट गया पति का पैर

पत्नी के धक्का देने के बाद छत से गिरने से पति का पैर टूट गया है. युवक को परिजन घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि उसके पैर में फ्रैक्चर है. डॉक्टर ने पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर अस्पताल से छुट्टी दे दी और युवक को घर भेज दिया. पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने फोन ना दिलाने पर मारपीट के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी.

युवक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

घायल पति ने पत्नी की शिकायत पुलिस से की हैं. वहीं, पुलिस ने पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं. ग्वालियर थाना के ठाकुर वाला मोहल्ले में रहने वाले शिवम वंशकार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया है कि वह मूलत: टीकमगढ़ का रहने वाला है और ग्वालियर में किराए के मकान में रहकर प्राइवेट जॉब कर रहा है. उसकी शादी 2 साल पहले झांसी की रहने वाली साधना से हुई थी. उसने पत्नी साधना से नया मोबाइल दिलाने का वादा किया था, लेकिन कुछ खराब परिस्थितियों के चलते वह पत्नी को नया मोबाइल नहीं दिला पाया.

शिवम ने पुलिस को बताया कि पत्नी साधना मोबाइल दिलाने के लिए जिद कर रही थी, जिसको लेकर दोनों में विवाद भी हुआ करता था. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ गया की पत्नी साधना गुस्से में आगबबूला होकर पहले गालियां देने लगी, फिर उसकी मारपीट कर छत से उसे धक्का दे दिया. छत से गिरने से उसका पैर फैक्चर हो गया. पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी साधना ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. ऐसे में अब पुलिस ने पति शिवम की शिकायत पर पत्नी साधना के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी हैं.

पत्नी ने अपनी सफाई में क्या दी दलील

पति की शिकायत पर पुलिस ने जब उसकी पत्नी साधना से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह रोज-रोज के घरेलू कलह से परेशान थी. इस वजह से तनाव में भी और आवेश में आकर पति से विवाद हो गया. (इनपुट- करतार सिंह राजपूत)