मुंह से काटकर साले ने जीजा के उखाड़े कान....ग्वालियर का मामला सुन हो जाएंगे हैरान

Gwalior Police News: ग्वालियर में दहशत और खौफ के बीच लहूलुहान हालत में एक युवक खुद को पत्नी से प्रताड़ित बता रहा है. युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने अपने भाइयों से उसकी पिटाई करवाई. इतना ही नहीं, पत्नी के इशारे पर उसके साले ने उसका कान मुंह से काटकर उखाड़ दिया. पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या भी करवा सकती है. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र का है. पीड़ित राहुल सिंह राजावत का आरोप है कि उसकी पत्नी ज्योति राजावत ने समझौते के बहाने उसे 19 मई को बिरला नगर स्थित ससुराल बुलाया था. राहुल का कहना है कि जैसे ही वह वहां पहुंचा, पत्नी के भाई रिम्पल परमार और विक्की परमार ने पहले गाली-गलौज की और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. राहुल का आरोप है कि हमला उसकी पत्नी ज्योति के इशारे पर किया गया. इसी दौरान रिम्पल ने उसका कान मुंह से काटकर उखाड़ दिया. घायल हालत में राहुल हजीरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने रिम्पल और विक्की के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दो आरोपियों पर नामजद

एसपी ऑफिस पहुंचे राहुल राजावत ने पुलिस से खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि हजीरा थाना पुलिस ने सिर्फ दो आरोपियों को नामजद किया है, जबकि पूरी घटना उसकी पत्नी ज्योति के कहने पर हुई थी. राहुल ने मांग की है कि उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया जाए. साथ ही उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसकी हत्या भी करवा सकती है.

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पुलिस ने मामला किया दर्ज

मामले में एएसपी जयराज कुबेर का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी और आगे की कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि राहुल सिंह राजावत और ज्योति राजावत की शादी 30 जून 2020 को हुई थी. हालांकि आपसी विवाद के चलते ज्योति साल 2024 से अपने मायके में रह रही है. अब राहुल ने पत्नी पर हत्या करवाने की आशंका जताते हुए खुद और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है. फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.

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