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पति की बहन को सौतन बताकर लिया तलाक, कई सालों तक कानून को रखा अंधेरे में, फिर ऐसे खुला राज

Fraudulent Divorce Case: ग्वालियर में तलाक पाने के लिए एक महिला द्वारा धोखाधड़ी का करने का मामला सामने आया है. महिला ने फैमिली कोर्ट में अपने पति की सगी बहन को उसकी दूसरी पत्नी बताकर शादी का सबूत के रूप में बताया. अब पति ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 26, 2026, 02:36 PM IST
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पति की बहन को सौतन बताकर लिया तलाक, कई सालों तक कानून को रखा अंधेरे में, फिर ऐसे खुला राज

Fraudulent Divorce Case: ग्वालियर कुटुंब न्यायालय में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पति की बहन को सौतन बताकर पत्नी ने एकतरफा तलाक ले लिया. पत्नी ने कुटुंब न्यायालय को गुमराह करने के लिए फैमिली फोटो को दूसरी शादी का सबूत के रूप में बताया. अब पति ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है.

दरअसल यह मामला ग्वालियर की रहने वाली एक 40 साल की महिला का है, साल 1998 में उसकी शादी हुई थी. पति एक मार्केटिंग कंपनी में अधिकारी है और काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहता था. इसी वजह से दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया और साल 2015 में महिला अलग रहने लगी. करीब 10 साल से अलग रह रही महिला किसी भी स्थिति में पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन पति तलाक देने के लिए तैयार नहीं था. ऐसे में साल 2021 में महिला ने कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई. जिसमें बताया गया कि पति ने दूसरी शादी कर ली है. पत्नी ने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में सबूत के तौर पर एक फोटो पेश किया, जिसमें उसका पति अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खड़ा था,पत्नी ने उस फोटो में मौजूद ननद यानी अपने पति की सगी बहन को उसकी दूसरी पत्नी बता दिया.

महिला ने धोखे से लिया तलाक
ऐसे में कोर्ट ने उसे सबूत मानते हुए महिला को तलाक की डिक्री दे दी. पति को तलाक की जानकारी अप्रैल के पहले हफ्ते में मिली तो उसने सारा रिकार्ड देखा. तब उसे मालूम हुआ कि पत्नी ने उसकी सगी बहन को दूसरी पत्नी बताते हुए एक तरफा तलाक की डिक्री हासिल कर ली थी. ऐसे में अब पति ने ग्वालियर हाईकोर्ट में एक तरफा तलाक की डिक्री को चैलेंज किया है. जिसमें पत्नी द्वारा कोर्ट को गुमराह कर धोखे से फैसला लेने की जानकारी दी है. ऐसे में अब हाई कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा.

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