MP में गिरने वाला है 'मावठा', फसलों को मिलेगा अमृत, किसानों को होगा फायदा

MP News: मध्य प्रदेश में सर्दी का सीजन आखिरी दौर में पहुंच रहा है, लेकिन इस बार अब तक मावठा नहीं गिरा है, जिससे फसलों को मिलने वाला अमृत फिलहाल अभी दूर ही नजर आता है. लेकिन मौसम विभाग ने किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद मावठा गिरेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ बनता दिख रहा है, जो प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश करवा सकता है. ऐसे में ठंड के आखिरी दौर में भले ही हल्की बारिश हो जाए, ऐसे में अगर हल्की से मध्यम बारिश एमपी में होती है, यह फसलों के लिए बोनस साबित होगी.

संक्रांति के बाद बारिश

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 19 या 20 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना बन रही है, जिसके बाद भोपाल, ग्वालियर चंबल और जबलपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसी दौरान मावठा गिरने का भी आसार हैं, क्योंकि एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस फिलहाल एमपी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी, जिसका सीधा असर एमपी तक आएगा और मावठा गिरने की पूरी संभावना है, इससे ठंड का असर भी एमपी में आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है.

हल्की बारिश हो सकती है

माना जा रहा है कि हल्की बारिश मकर संक्रांति के बाद होगी, इससे किसानों की रबी की फसलों को बंपर फायदा हो सकता है. क्योंकि इस बार फिलहाल फसलों को अब तक पाला उतना परेशान नहीं किया है, जितना नुकसान पिछली साल करके गया था. रबी की फसलों में गेहू, चना, मसूर का बंपर उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है. ऐसे में अगर मावठा गिरता है तो यह फसलों को लिए एक तरह से अमृत ही माना जाता है. जिससे किसानों को भी मौसम विभाग से मिली जानकारी से उम्मीद बंधी है कि मावठा गिर सकता है.

मध्य प्रदेश में इस बार भी रबी फसलों में विशेषकर गेहूं, चना, सरसों और मसूर की फसलें सबसे ज्यादा लगी हैं. गेहूं उत्पादन में एमपी लगातार रिकॉर्ड बना रहा है. ऐसे में इस बार भी फसलों का बंपर उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसमें मावठा अहम रहेगा.

