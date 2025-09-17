कभी भभूति फेंकता है, तो कभी...देवरानी और तांत्रिक के गठजोड़ से परेशान महिला पहुंची जनसुनवाई में
कभी भभूति फेंकता है, तो कभी...देवरानी और तांत्रिक के गठजोड़ से परेशान महिला पहुंची जनसुनवाई में

Gwalior News: जनसुनवाई में एक महिला ने अपनी देवरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उसकी देवरानी अपने वश में करके उसकी ज़मीन हड़पना चाहती है. महिला ने बताया कि एक तांत्रिक उसके घर में तांत्रिक क्रियाएं करता है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:50 AM IST
Gwalior News: ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक महिला अपनी देवरानी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची. उसका कहना है कि उसकी देवरानी एक तांत्रिक के साथ मिलकर परिवार को परेशान कर रही है. तांत्रिक की नज़र उनके घर पर है और वह अपनी तंत्र-मंत्र से उसे तबाह करना चाहता है. इससे पूरा परिवार डरा हुआ है.

तांत्रिक से परेशान महिला पहुंची जनसुनवाई
दरअसल, मुरैना के जौरा इलाके में रहने वाली रेखा कुशवाह मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचीं. वह जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर आई थीं. उन्होंने बताया कि ग्वालियर के एक तांत्रिक की नजर उनके घर पर है और वह अपनी तांत्रिक कला से उनका घर बर्बाद करना चाहता है. रेखा का आरोप है कि ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले तांत्रिक बॉबी शर्मा ने उसकी देवरानी के कहने पर अपनी ही बहन जिसकी शादी उसके देवर से हुई थी, को अपने वश में कर लिया है. शिकायतकर्ता महिला की देवरानी ने तांत्रिक बॉबी के साथ मिलकर 50 हजार रुपये में अपनी बहन का नंबर उस तांत्रिक को दे दिया ताकि वह उसे वश में कर उसकी सारी संपत्ति हड़प सके.

महिला ने लगाए गंभीर आरोप
महिला का कहना है कि आरोपी बॉबी रोज़ाना उसके और उसके पति के साथ गाली-गलौज करता है. उसने ज़मीन के चक्कर में देवरानी को भी फंसा लिया है. वह अक्सर उनके घर पर तांत्रिक क्रियाएं करता है. देवरानी के पति यानी देवर को पांच दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट भी की. महिला का कहना है कि बॉबी शर्मा ज़मीन की खरीद-फरोख्त का काम करता है. वह ज़मीन हड़पने के लिए अक्सर तांत्रिक क्रियाएं करता है, कभी राख भभूति फेंकता है तो कभी कटे हुए नींबू रखता है. इससे पूरा परिवार डरा हुआ है.

देवरानी भी अब तांत्रिक के साथ
शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उसकी देवरानी भी अब तांत्रिक के साथ है. वह भी उसके बहकावे में आकर जादू-टोना करने लगी है. उसने देवर को पीटकर ड्रम में बंद करने की धमकी भी दी है. न मानने पर उसकी देवरानी पूरे घर को बर्बाद करने की धमकी दे रही है. जब वह महाराजपुरा थाने शिकायत लेकर गई तो पुलिस ने डराकर वापस भेज दिया कि उसकी देवरानी उस पर जादू-टोना कर देगी. अपनी देवरानी और तांत्रिक से परेशान महिला अब जनसुनवाई की गुहार लगा रही है. उधर, सीएसपी नागेंद्र सिकरवार का कहना है कि महिला जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर आई है और मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)

gwalior newsmp news

